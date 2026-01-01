Zachary Robert, 26 ans, à l'investiture de QS dans Mille-Îles

Zachary Robert annonce officiellement sa candidature à l’investiture de Québec solidaire dans Mille-Îles. Résident de Saint-François et ancien élève de l’école Hébert et de l’école Leblanc, il souhaite porter une politique de terrain, enracinée dans les réalités lavalloises et tournée vers les grands défis sociaux, économiques et environnementaux du 21e siècle.

Il s’agit de sa deuxième campagne électorale. En 2022, il avait déjà porté les couleurs de Québec solidaire dans la circonscription de Chomedey. Il affirme revenir aujourd’hui avec la conviction qu’une nouvelle génération doit prendre davantage de place dans le débat public.

« Ma génération hérite des conséquences de décennies de mauvaises décisions. Explosion du coût de la vie, difficulté d’accès au logement, épuisement des services publics et crise climatique : pendant trop longtemps, les gouvernements ont laissé les intérêts privés passer avant le bien commun », affirme Zachary Robert.

Enseignant au secondaire, étudiant-chercheur à l’UQAM et travailleur des services publics, il est engagé sur plusieurs fronts. Depuis le début de la pandémie, il travaille dans le réseau de la santé à Laval, notamment dans un CHSLD à Saint-François et à la Cité-de-la-Santé, tout en poursuivant son implication dans le milieu scolaire public lavallois.

Formé en sciences de l’environnement et en enseignement en culture et citoyenneté québécoise, il prévoit entreprendre une maîtrise en anthropologie. Depuis plusieurs années, il s’implique dans les luttes sociales et environnementales, notamment lors des grandes mobilisations pour le climat de 2019. Son parcours l’a également amené à s’impliquer comme bénévole, organisateur et journaliste au sein d’un média lavallois.

Pour le candidat, cette expérience du terrain façonne directement sa vision politique.

« Peu de candidats peuvent dire qu’ils travaillent à la fois dans les écoles et dans les hôpitaux publics pendant les crises que traverse actuellement le Québec. Chaque semaine, je vois concrètement les effets du sous-financement, de la hausse du coût de la vie et de l’épuisement des services publics », affirme-t-il.

Le candidat lavallois critique particulièrement l’explosion du coût du logement, la concentration des richesses, le sous-financement des services publics et le désengagement progressif de l’État dans plusieurs secteurs essentiels.

« Pendant qu’on cherche des boucs émissaires et qu’on divise la population, les véritables causes des crises demeurent : concentration des richesses, désengagement de l’État, sous- financement des services publics et absence de planification à long terme. »

Souhaitant rapprocher les citoyennes et citoyens des décisions politiques, Zachary Robert veut organiser des assemblées citoyennes mensuelles à caractère décisionnel afin d’encourager la participation politique locale.

« Je veux faire de la politique autrement : une politique enracinée dans le terrain, dans l’écoute et dans l’action collective. Je crois qu’il est encore possible de reconstruire une société plus solidaire, plus démocratique et plus humaine », conclut-il.

L’investiture de tous les candidats solidaires de Laval aura lieu le 24 mai à 13 h au Tiers Lieu, à Laval.