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Abacus Data

De plus en plus de gens estiment que le Canada est sur la bonne voie, dit un sondage

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25 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Le pourcentage de Canadiens estimant que le pays va dans la bonne direction a atteint son plus haut niveau depuis 2017, selon un nouveau sondage réalisé par Abacus Data.

Le coup de sonde publié dimanche indique que 47 % des personnes interrogées estiment que le Canada va dans la bonne direction, tandis que 39 % pensent que le pays est sur la mauvaise voie.

Par ailleurs, le sondage suggère que 76 % des Canadiens estiment que le reste du monde va dans la mauvaise direction. Ce chiffre passe à 80 % lorsque la question porte sur les États-Unis.

Le sondeur David Coletto a mentionné que cela se reflète dans les réponses des personnes interrogées, qui considèrent le Canada comme une force stabilisatrice dans un monde turbulent.

«Nous avons tout ce que le monde désire, et donc, malgré l’incertitude et le chaos qui règnent actuellement dans le monde, je pense que les Canadiens ont de plus en plus le sentiment, pas tout le monde, mais un nombre croissant d’entre eux, qu’il est bon d’être au Canada en ce moment par rapport à d’autres régions du monde», a expliqué M. Coletto.

«Il y a une part de patriotisme, mais aussi une part de réaction rationnelle au sentiment que les choses vont dans la bonne direction, et cela fait un bon moment qu’ils n’avaient pas ressenti cela», a-t-il ajouté.

La perception selon laquelle le Canada est sur la bonne voie se divise selon les lignes partisanes, 71 % des électeurs libéraux partageant ce point de vue contre seulement 24 % des électeurs conservateurs.

D'après M. Coletto, bien que des questions telles que le coût de la vie occupent une place importante parmi les défis quotidiens auxquels sont confrontés les Canadiens, ceux-ci n’en attribuent pas nécessairement la responsabilité exclusive au gouvernement fédéral.

«Ils ne pointent pas du doigt les décisions prises par le gouvernement Carney, ils pointent du doigt M. Trump, ils pointent du doigt ces conflits à travers le monde, qui, certes, font grimper le prix de l’essence et vont exercer une pression sur le prix des denrées alimentaires, mais ils cherchent ici des personnes capables de les aider, a souligné M. Coletto. Et à l’heure actuelle, pour près de six Canadiens sur dix, Mark Carney est cette personne.»

Le sondage suggère que l’optimisme donne un coup de pouce au gouvernement du premier ministre Mark Carney, plus d’un an après le début de son mandat actuel.

Abacus a constaté que les libéraux bénéficient d’un soutien majoritaire dans les provinces de l’Atlantique, au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Les conservateurs recueillent le plus de soutien dans les provinces des Prairies.

Quarante-sept pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles voteraient pour les libéraux si des élections avaient lieu aujourd’hui, et 35 % ont mentionné qu’elles voteraient pour les conservateurs. C’est le résultat le plus élevé qu’Abacus ait enregistré pour les libéraux de M. Carney.

Le NPD recueille 8 % des intentions de vote dans ce sondage; le Bloc québécois, 6 %; et les Verts, 2 %.

Ce sondage a été réalisé entre le 14 et le 20 mai 2026 auprès de 1920 personnes et présente une marge d'erreur de 2,23 % dans 19 cas sur 20.

David Baxter, La Presse Canadienne

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