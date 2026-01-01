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Parti Québécois

Amin Ouazragh-Marchand officiellement candidat dans Vimont-Auteuil

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1 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Le Parti Québécois confirme que Amin Ouazragh-Marchand sera candidat dans la circonscription de Vimont-Auteuil. Diplômé d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, Amin est un jeune militant de longue date du Parti Québécois. Rigoureux et assidu, le candidat est résolu à servir les citoyens de sa ville natale, tout en les ralliant au projet de société proposé  par le Parti Québécois.

« Vimont, c’est chez moi. J’ai grandi ici, au milieu de ma communauté. En tant que jeune citoyen  intéressé par la politique et les affaires publiques, j’ai identifié plusieurs défis majeurs pour lesquels je veux m’impliquer à trouver des solutions. Plus particulièrement, je veux améliorer la qualité de vie de la population et renforcer les services publics, notamment en santé, en éducation et en transport. Je souhaite aussi donner une voix forte aux jeunes, à celles et ceux issus de l’immigration, ainsi qu’aux générations qui se sentent sous-représentées dans les institutions. Puis, je crois nécessaire de lutter contre le cynisme en montrant que la politique peut être un outil concret de changement, accessible et transparent », déclare le candidat du Parti Québécois dans Vimont-Auteuil.

S’intéressant à tout, Amin Ouazragh-Marchand cumule plusieurs stages, notamment en politique, ainsi qu’en droit auprès de juges de la Cour supérieure, chez Bombardier et à la BDC.

« Mon parcours ne fait que commencer, mais j’ai cette aspiration de rendre meilleure la vie des gens de mon pays. Tout au long de mes études, mon objectif était d’en apprendre davantage sur plusieurs facettes du monde qui nous entoure. Aujourd’hui, je me lance en politique pour apporter ce bagage et ma fougue auprès d’une population qui a besoin de voix jeunes qui désirent changer le monde autour d’eux. Il n’existe pas de meilleure formation politique pour le faire, car le Parti Québécois a un projet de société assumé et des solutions concrètes à apporter sur de multiples enjeux de la vie courante », affirme Amin Ouazragh-Marchand.

Biographie de Amin Ouazragh-Marchand

Diplômé d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et d’un DEC en sciences humaines du Collège Montmorency, Amin Ouazragh-Marchand a complété des stages à la Cour supérieure auprès des honorables juges Aylwin et Piché-Messier. Il détient également des expériences en droit des affaires auprès de Bombardier et de la BDC. Il cumule de nombreuses implications bénévoles notamment auprès de la clinique juridique HocheLégal et au Parlement jeunesse du Québec.

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