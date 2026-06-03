Barrasso, de Cotis et Uva rassemblent familles, élèves et leaders

Le conseiller municipal du district Saint-Bruno, David De Cotis, a uni ses efforts à ceux de Mme Enrica Uva, bénévole engagée et défenseure de l’environnement, ainsi qu’à Mme Barbara Barrasso, commissaire de la circonscription 6 du Conseil scolaire Sir Wilfrid Laurier, afin d’organiser la 4e édition annuelle de la Grande Corvée printanière du parc Lausanne, qui s’est tenue le 30 mai dernier.

L’événement a rassemblé de nombreux résidents du quartier, des élèves de l’école primaire Terry Fox ainsi que leurs familles, tous unis par un objectif commun : préserver et mettre en valeur l’un des espaces verts les plus appréciés du district Saint-Bruno.

« Notre quatrième corvée annuelle a été un immense succès », a déclaré M. De Cotis. « Cette initiative continue de prendre de l’ampleur année après année, car elle renforce le sentiment d’appartenance à notre communauté, favorise la responsabilité environnementale et encourage les citoyens de tous âges à s’impliquer activement dans leur quartier. Je suis déterminé à faire en sorte que cette tradition se poursuive pendant encore de nombreuses années. »

Tout au long de la matinée, des dizaines de bénévoles ont travaillé ensemble pour ramasser les déchets et embellir le parc. Les élèves de l’école Terry Fox ont démontré un enthousiasme et un engagement remarquables, donnant ainsi un exemple inspirant de participation citoyenne.

« J’ai été profondément impressionné par l’énergie et l’engagement démontrés par ces jeunes », a ajouté M. De Cotis. « Leur participation transmet un message fort sur l’importance de l’implication communautaire et de la protection de l’environnement. Ils contribuent à bâtir une génération plus forte et plus responsable pour l’avenir. »

Le succès de cette initiative a été rendu possible grâce à la collaboration de précieux partenaires communautaires et de nombreux bénévoles qui ont généreusement consacré leur temps et leurs efforts à cette cause.

Le Conseil scolaire Sir Wilfrid Laurier encourage fortement les initiatives qui favorisent la citoyenneté, le bénévolat et l’engagement communautaire auprès des élèves et de leurs familles.

« Nos élèves ont une fois de plus démontré qu’ils sont capables d’accomplir de grandes choses lorsqu’ils se mobilisent autour d’une cause significative », a déclaré Barbara Barrasso, commissaire de la circonscription 6 du Conseil scolaire Sir Wilfrid Laurier. « Je suis extrêmement fière de leurs efforts, et je sais que leurs familles partagent cette fierté. Grâce à des activités comme celle-ci, nous contribuons à former les citoyens engagés et bienveillants de demain. »

Pour sa part, Enrica Uva a souligné l’importance de rassembler les familles autour d’un engagement commun envers l’environnement.

« Lorsque les jeunes voient les adultes travailler ensemble pour améliorer leur communauté, ils apprennent que chaque geste compte », a affirmé Enrica Uva. « Il était inspirant de voir autant de familles, d’élèves et de bénévoles se réunir pour prendre soin du parc Lausanne. En travaillant côte à côte, nous créons non seulement un environnement plus propre, mais nous renforçons également les liens qui unissent notre communauté. »