Catherine Dansereau-Redhead lance sa campagne dans Fabre

La candidate du Parti Québécois dans la circonscription de Fabre, Catherine Dansereau-Redhead, a lancé sa campagne électorale ce jeudi 3 septembre à Laval, devant près de 120 personnes. Citoyens, sympathisants, militants et membres de la communauté étaient réunis pour l'occasion.

Le député du Bloc Québécois dans Mirabel, Jean-Denis Garon, ainsi que Meixia Maltais, candidate péquiste dans Chapleau à Gatineau, ont également pris la parole devant les participants.

Dans son discours, Mme Dansereau-Redhead a abordé plusieurs enjeux qu'elle entend porter durant la campagne, dont le logement, l'éducation, la langue française, le soutien aux aînés et la place des jeunes dans les décisions qui les concernent.

L'éducation, un enjeu personnel

Enseignante au primaire à Laval depuis 12 ans, la candidate a accordé une place importante à ce dossier. Elle a évoqué le manque de ressources, le vieillissement de certaines infrastructures scolaires et la surcharge du personnel enseignant. Ayant participé aux dernières négociations à titre de déléguée syndicale, elle a insisté sur la nécessité de réunir enseignants, professionnels, parents, élèves et autres acteurs du réseau pour trouver des solutions adaptées à la réalité des écoles.

« Je suis témoin des défis réels en éducation et je tiens à me porter à la défense d'une école forte et équitable », a-t-elle déclaré.

Elle a aussi abordé la vitalité du français à Laval et l'importance de transmettre la culture québécoise aux nouvelles générations.

Les préoccupations des aînés

Catherine Dansereau-Redhead a par ailleurs fait écho aux préoccupations exprimées par plusieurs aînés rencontrés lors de ses activités de porte-à-porte, notamment sur le maintien à domicile, l'accès à des soins et services adaptés et le désir de demeurer autonomes et actifs dans leur communauté.

La candidate prévoit poursuivre ses activités de porte-à-porte et ses rencontres avec les citoyens et les organismes de Fabre au cours des prochaines semaines. Pour rappel, l'élection générale québécoise se tiendra le 5 octobre.