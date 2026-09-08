Près de 120 personnes au lancement de campagne de Catherine Dansereau-Redhead

Catherine Dansereau-Redhead, candidate du Parti Québécois dans la circonscription de Fabre, a officiellement lancé sa campagne le jeudi 3 septembre à Laval devant près de 120 personnes de différentes générations.

Des citoyens, sympathisants, militants, proches et membres de la communauté étaient réunis pour l’occasion. La soirée comptait notamment sur la présence de Jean-Denis Garon, député du Bloc Québécois dans Mirabel, ainsi que de Meixia Maltais, candidate du Parti Québécois dans Chapleau, à Gatineau, qui ont tous deux pris la parole devant les participants.

Dans son discours, Catherine Dansereau-Redhead a présenté plusieurs des enjeux qu’elle souhaite mettre de l’avant au cours de la campagne, notamment le logement, l’éducation, la langue française, le soutien aux aînés et la place des jeunes dans les décisions qui façonneront leur avenir.

Enseignante au primaire à Laval depuis 12 ans, elle a accordé une place importante à l’éducation. Elle a évoqué le manque de ressources, le vieillissement de certaines infrastructures scolaires et la surcharge du personnel. Ayant aussi participé aux dernières négociations à titre de déléguée syndicale, elle a souligné l’importance de réunir les enseignants, les professionnels, les parents, les élèves et les autres acteurs du réseau afin de trouver des solutions adaptées à la réalité des écoles.

« Je suis témoin des défis réels en éducation et je tiens à me porter à la défense d’une école forte et équitable », a-t-elle déclaré.

La vitalité du français à Laval a aussi été abordée, de même que l’importance de transmettre la culture québécoise aux nouvelles générations.

Enfin, Catherine Dansereau-Redhead a parlé des préoccupations exprimées par plusieurs aînés rencontrés lors de ses activités de porte-à-porte. Elle a notamment insisté sur le maintien à domicile, l’accès à des soins et services adaptés et la volonté de nombreuses personnes âgées de demeurer autonomes et actives dans leur communauté le plus longtemps possible.

Au cours des prochaines semaines, la candidate prévoit poursuivre ses activités de porte-à-porte et ses rencontres avec les citoyens, les organismes et les acteurs du milieu de Fabre afin de mieux connaître leurs préoccupations et de présenter ses priorités.

L’élection générale québécoise aura lieu le 5 octobre 2026.