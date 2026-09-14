Le Parti Québécois veut renforcer le réseau des maisons d’hébergement pour femmes

Le Parti Québécois présente trois mesures phares pour renforcer le réseau des maisons d’hébergement pour femmes de 1ère et de 2e étape sur l’ensemble du territoire du Québec.

Le Parti Québécois s’engage à :

1. Construire six nouvelles maisons d’hébergement de 1ère étape dans les régions où les besoins sont prioritaires, soit Montréal, l'Outaouais, Laval, Lanaudière, la Montérégie et la Capitale-Nationale.

2. Investir 35 millions de dollars sur 4 ans dans les ressources des maisons d’hébergement de 1ère étape de l’ensemble du Québec ;

3. Rehausser de 52 millions sur 4 ans le financement des maisons de 2e étape de l’ensemble du Québec.

Selon l’Institut de la statistique du Québec, environ 40 % des Québécoises de 18 ans et plus qui ont déjà été dans une relation intime ont subi au moins un acte de violence par un partenaire au cours de leur vie. Ces femmes représentent plus d’un million de Québécoises.

« On ne peut pas accepter cela comme société. Sans oublier que le nombre de féminicides augmente d’année en année au Québec. Depuis 2015, 119 femmes ont été assassinées dans un contexte conjugal au Québec. Depuis janvier, 17 femmes ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes, dont quatorze par un conjoint ou un ex-conjoint. Soyons clairs : chaque féminicide est un féminicide de trop », a affirmé Marie-Jeanne Rivest, candidate dans Chomedey.

En droite ligne avec l’objectif de recentrer l’État sur ses missions fondamentales, dont celui de protéger son monde, le Parti Québécois fait de l'accueil et de la sécurité des femmes victimes de violence une priorité claire. « Les femmes qui sont victimes de maltraitance devraient toujours pouvoir recevoir les soins psychologiques et physiques dont elles ont besoin et pouvoir être hébergées dans des lieux où elles seront en sécurité. Une femme sur deux qui demande une place en maison d’hébergement est refusée par manque de place au Québec », a ajouté la candidate.

« Les sommes que nous annonçons aujourd’hui vont permettre d’ajouter des ressources directement dans les maisons d’hébergement existantes comme la maison de Lina, la maison l’Esther, le Prélude et la maison Marie-Marguerite dans la région de Laval. Ces maisons doivent donner un refuge immédiat et confidentiel aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale », a-t-elle conclut.