Noël possible pour tous grâce à l'Hôpital Vétérinaire Vimont

Le vendredi 15 décembre, l'Hôpital Vétérinaire de Vimont a tenu la première édition de sa Guignolée Animale HVV, au relais communautaire de Laval.

Plus de 30 sacs cadeaux contenant de nombreux items dont une couverture, une laisse, un collier, des jouets et un petit foulard, ont été remis aux familles à faible revenus propriétaires d'animaux.

Une quinzaine de lits de marque COMFY ont aussi été distribués, de même que quelques cadeaux pour les chats.

« Nous voulons remercier grandement nos partenaires: Hunter, BeOneBreed, Zoétis, Mérial, Hill's, la police de Laval et le relais communautaire de Laval. Nous espérons donc remettre l'expérience l'année prochaine avec encore plus de partenaires pour aider encore plus d'animaux dans le besoin, car noël est possible pour tout le monde »,souligne Jennifer Létourneau, Technicienne en Santé Animale et instigatrice de cette premier Guignolée Animale HVV.