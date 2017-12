Objectif Zénith : une campagne intensive de vente de billets pour le temps des Fêtes

À l’approche du temps des Fêtes, les organismes lavallois sollicitent la participation du public à la campagne de financement Objectif Zénith. Cette campagne, basée sur la vente de billets de tirage, leur permet de soutenir leurs activités puisqu’ils conservent 90 % des montants recueillis.

Le président d’honneur de la campagne 2017-2018 et conseiller municipal de Laval-les-Îles, Nicholas Borne, invite les Lavallois à encourager ces organismes sportifs, communautaires et culturels œuvrant auprès de la jeunesse ou des aînés; « acheter un billet, au coût modique de 2 $, offre la chance de gagner un prix exceptionnel et donne automatiquement droit à un café gratuit. Bref, il s’agit d’un investissement à coût nul pour les acheteurs de billets, mais d’une source de revenus essentielle pour les organismes qui sont au cœur de notre offre en loisirs. Tous les Lavallois en ressortent gagnants! »

La liste des prix

· 1er prix : une croisière pour 2 personnes à bord de l’un des bateaux de MSC Croisières (certaines conditions s’appliquent) – 8000 $;

· 2e et 3e prix : un crédit-voyage offert par Vacances Sunwing, applicable sur l’une de leurs destinations soleil (certaines conditions s’appliquent) – 3000 $ chacun;

· 4e prix : un téléviseur HD – 1500 $;

· 5e prix : une carte-cadeau Best Buy – 1500 $;

· 6e prix : un appareil photo avec objectif – 1500 $;

· 7e prix : une carte-cadeau Tremblant – 1000 $;

· 8e et 9e prix : un iPad 128 Go + WiFi – 900 $ chacun;

· 10e prix : une machine à café expresso – 700 $;

· 11e et 12e prix : un forfait au Spa & Hôtel Le Finlandais – 500 $ chacun;

· 13e et 14e prix : un forfait de deux nuits pour deux adultes, comprenant le petit déjeuner, à l’hôtel Résidence Inn Mont Tremblant Manoir Labelle – 500 $ chacun;

· 15e et 16e prix : un forfait de deux nuits pour deux adultes à l’hôtel Marriott Québec

Au total, 120 000 billets sont mis en circulation. Les billets sont en vente jusqu’au 1er février 2018, auprès des organismes participants. Pour connaître la liste complète, consultez la page du tirage Objectif Zénith sur le site de la Ville de Laval.

Le tirage sera diffusé en direct sur Facebook le 21 février 2018.