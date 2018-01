Laval prend les mesures nécessaires face à la hausse du niveau des rivières

Depuis la fin décembre, la Sécurité civile de la Ville de Laval surveille de très près le niveau d’eau des rivières des Prairies et des Mille Îles. La vague de froid intense a favorisé la formation de frasil et des accumulations de glace, sans toutefois créer d’impact nécessitant des interventions d’urgence. Les niveaux des deux cours d’eau sont néanmoins actuellement hauts, et la circulation d’eau est gênée par des amoncellements de frasil et de glace. La quantité de frasil est d’ailleurs à un niveau jamais vu depuis 2009.



Les principaux secteurs névralgiques sont situés aux abords de la rivière des Prairies, entre la centrale de la Rivière-des-Prairies et le pont ferroviaire, ainsi qu’à Sainte-Dorothée. Les Îles-Laval bénéficient également d’une surveillance accrue. Le niveau de la rivière des Mille Îles est jugé haut, mais stable, à la hauteur de Saint-François.

« Nos équipes sont à pied d’œuvre depuis plusieurs jours pour assurer la sécurité des Lavallois. Depuis la mi-décembre, nous avons favorisé une approche proactive en amorçant la vigie saisonnière, et nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires et les villes voisines, Montréal et Terrebonne. Je reste informé de la situation d’heure en heure », souligne Marc Demers, le maire de Laval.

Mesures déployées

Les citoyens des zones à risque répertoriées ont été avisés et sont invités à rester vigilants et à entreprendre les actions préventives en cas d’inondation. Toute situation particulière doit être signalée rapidement en communiquant avec le 311.

L’équipe des mesures d’urgence effectue une vigie quotidienne sur le terrain dans les secteurs visés, et la firme d’experts-conseils Hydro Météo est mandatée pour réaliser des expertises et des survols aériens du couvert de glace.

De plus, la rétrocaveuse amphibie, communément appelée « grenouille » a été mobilisée afin d’être prête à intervenir dans les secteurs visés, si requis.

« Les riverains lavallois sont invités à suivre l’évolution de la situation sur le site Internet de la Ville de Laval, mis à jour quotidiennement. De plus, la Ville informera la population advenant une détérioration de la situation », rappelle Sandra Desmeules, conseillère de Concorde-Bois-de-Boulogne, membre du comité exécutif et responsable des dossiers liés à la sécurité civile et publique.

Quelles sont les actions préventives en cas d’inondation ?

Déménager les meubles et les effets personnels à l’étage supérieur de la résidence ;

Fermer de façon sécuritaire les conduites d’égout ainsi que l’alimentation en gaz et en électricité ;

Déterminer à l’avance un endroit où se loger en cas d’inondation (parents, amis, etc.);

Prévoir une trousse d’urgence 72 heures (eau, nourriture, équipements, radios, couvertures, trousse de premiers soins, etc.)

Les citoyens possédant une pompe à puisard submersible doivent s’assurer que celle-ci soit bien fonctionnelle.

Qu’est-ce que le frasil?

Il s’agit de cristaux ou de fragments de glace à l'apparence de slush qui se forment lorsque l'eau entre en contact avec l'air froid. Le frasil, entraîné par le courant, tend à coller et à s'agglutiner aux objets, formant ainsi des embâcles et pouvant provoquer des inondations.