Les personnes qui souhaitent promouvoir le développement d’espaces verts fleuris dans leur quartier sur des sites ciblés par la Ville sont invitées à participer à la deuxième édition du concours Mon quartier fleuri. Ce concours vise la création d’un environnement favorable à l’accueil des citoyens et visiteurs et à valoriser les quartiers par le végétal et le fleurissement.

Tous les Lavallois horticulteurs de cœur qui désirent améliorer le cadre de vie de leur ville et de leur quartier sont invités à s’inscrire. Au total, 13 sites à fleurir ont été ciblés.

La journée de plantation aura lieu le 26 mai et la soirée de reconnaissance, sous forme de cocktail dinatoire, se tiendra en septembre 2018 pour la remise des prix.

Chacun des membres de l’équipe gagnante déterminée par le jury gagnera un chèque-cadeau d’un centre de jardin lavallois, d’une valeur de 200 $. De plus, un prix « Coup de cœur » sera remis à l’équipe ayant accumulé le plus de votes via les médias sociaux.

Comment participer

Pour s’inscrire au concours, individuellement ou en équipe de huit citoyens maximum, il faut remplir le formulaire mis en ligne dans la section Concours du site Internet de la Ville (section Citoyen / Participation citoyenne / Concours). Les formulaires de participation doivent être acheminés au plus tard le dimanche 11 mars 2018 à 23 h 59. Tous les règlements du concours ainsi que l’emplacement des sites peuvent être consultés au même endroit.

Les aménagements, principalement composés de végétaux tels les fleurs annuelles, vivaces, arbustes, légumes, fines herbes, etc., aborderont un thème choisi par les membres de chaque équipe. Les sites à embellir devront également intégrer des éléments inertes tels que des sculptures, pierres, troncs d’arbres, clôtures, rendant l’ensemble respectueux de l’environnement. Le choix des sites a été fait en fonction de leur emplacement, à savoir une entrée de ville ou une entrée de quartier.

La Ville de Laval allouera un budget de 3 000 $ à chaque équipe pour l’achat de fleurs, végétaux et éléments inertes auprès de fournisseurs locaux et se chargera de l’arrosage et du désherbage pendant toute la belle saison. Chacune des plates-bandes aura préalablement été préparée par la Ville.