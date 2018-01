Sports d’extérieur : l'hiver n'est pas votre ennemi

Article commandité

Rien n'empêche la pratique d'un sport en hiver et c'est même fortement conseillé tant que les températures demeurent raisonnables.

Bon pour le cœur

Avec les épisodes de froid qu'a connu le Québec récemment, certaines pratiques sportives en extérieur ont certes dû être interrompues provisoirement. Il est pourtant recommandé, même par moins 10 dehors, de bouger et de ne pas abandonner l'idée du sport en hiver.

Le premier bénéfice est de moins ressentir les attaques du froid. Un corps en activité agit comme un radiateur. Pensez donc aussi et toujours à bien vous hydrater même si vous avez l'impression de moins transpirer qu'en été.

C'est bon pour le cœur, qui pompe plus en hiver pour envoyer le sang dans le système vasculaire. Le cœur a besoin de suivre un entraînement régulier.

Faire du vélo en hiver

L'un des sports les plus populaires en hiver est le vélo. Il se pratique sans problème sur des surfaces gelées ou enneigées avec le matériel adéquat. Ce type d'équipement comprend par exemple :

des pneus surdimensionnés spécial neige brune

des pneus d'hiver (anti-crevaison)

un liquide préventif anti-crevaison

de la graisse blanche sur les parties qui peuvent se corroder

un lubrifiant « all weather » pour la chaîne

des freins à disques hydrauliques pour un freinage doux

N'hésitez pas à aller consulter des spécialistes dans une boutique de vélo à Québec afin de recueillir tous les conseils nécessaires.

Bien se vêtir

Pratiquer un sport par basses températures demande de s'équiper un minimum. Il est aujourd'hui aisé de se procurer des vêtements de compression : shorts, leggings, gants, chandails ou soutien-gorge.

En plus de protéger du froid et des intempéries, ils permettent de favoriser le retour veineux et de faciliter la récupération. Pensez à multiplier les couches pour vous protéger au maximum des températures glaciales.

Lorsque les températures baissent trop

En hiver, les températures peuvent parfois être extrêmes et empêcher la pratique d'un sport d'extérieur. D'autres possibilités existent toutefois. Parmi celles-ci, saviez-vous que vous pouviez jouer au baseball 12 mois par année à Québec ?

Le dôme du Stade Canac dans le parc Victoria accueille ainsi depuis octobre dernier les joueurs des environs de Québec et de Lévis grâce à sa toile géante offrant une hauteur de 24 mètres. Pour le directeur du programme sport-études, qui encadre 170 jeunes joueurs toute l'année, c'est le plus bel espace du Canada pour pratiquer le baseball, rien de moins !