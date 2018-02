Les différents types de réfrigérateurs

Article commandité

Vous possédez un restaurant ou un commerce qui doit être doté de réfrigérateurs et d’autres équipements de réfrigération performants? Voici un aperçu des différents types de réfrigérateurs offerts sur le marché.

Choisir le bon réfrigérateur

Dans le secteur du commerce alimentaire, assurer la fraîcheur des aliments et boissons est extrêmement important pour satisfaire la clientèle et lui offrir des produits sécuritaires.

En termes d’équipement de réfrigération commerciale, il existe de nombreux types de réfrigérateurs, tables réfrigérées, présentoirs, etc. Choisir l’équipement qui sera le plus approprié à vos besoins en réfrigération est primordial pour assurer votre productivité.

En 2018, l’avancement de la technologie permet aux fabricants d’équipement de réfrigération de concevoir des appareils ultra-performants et adaptés à chaque fonction. En tant que commerçant ou restaurateur, vous êtes ainsi assurés de répondre aux normes tout en n’ayant pas de problèmes de températures erronées ou de pertes.

Types et modèles d’équipement de réfrigération

En milieux commercial et industriel, il faut être équipé des meilleurs appareils de réfrigération et de congélation. Des entreprises spécialisées pourront vous aider à choisir le modèle le plus adapté à vos besoins. Voici quelques informations sur les différents types d’appareils :

Réfrigérateurs commerciaux : un réfrigérateur commercial dispose d’une ou de plusieurs portes vitrées s’ouvrant à l’avant. Offert en différentes grandeurs, ces réfrigérateurs disposent de nombreuses rangées de tablettes. Les réfrigérateurs présentoirs sont, quant à eux, dépourvus de portes et permettent aux clients de prendre les articles choisis pour les amener à la caisse.

Congélateurs commerciaux : les congélateurs commerciaux, dont l’apparence est similaire à celle des réfrigérateurs commerciaux, sont eux aussi munis de 2 ou 3 portes vitrées pour faciliter le choix des aliments à sortir. Certains modèles de congélateurs sont à l’horizontal et disposent de 2 vitres coulissantes sur le dessus. Certains congélateurs présentoirs, appelés congélateurs ‘colonne’, sont plus petits (une trentaine de pouces) et sont à la verticale. Ils comportent plusieurs plateaux tournants en verre.

Les comptoirs réfrigérés : les comptoirs réfrigérés vitrés sont utilisés comme présentoirs d’aliments et peuvent s’ouvrir de façon frontale. Leur finition intérieure est généralement en acier inoxydable et leur vitre est en verre trempé de haute qualité. Le dos intérieur comporte souvent un miroir.

Tables de travail réfrigérées : Une table de travail réfrigérée est en fait un petit réfrigérateur compact sur roulettes, doté d’une ou de deux portes, et sur laquelle on peut effectuer la préparation des produits ou la cuisine des aliments. On peut accéder aux aliments en ouvrant la porte ou les portes de devant. Une table réfrigérée permet de gagner de l’espace dans les cuisines de restaurant ou de commerces!

Tables de préparation réfrigérées : comportant un réfrigérateur sous la surface de travail du dessus, les tables de préparation réfrigérées ressemblent aux tables de travail réfrigérées mais comporte de nombreux compartiments pouvant renfermer les ingrédients nécessaires à la préparation des plats.

Ces appareils de réfrigération peuvent être achetés mais aussi loués pour des événements spéciaux.