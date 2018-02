4 conseils simples pour une alimentation équilibrée

Article commandité

Qui ne rêve pas d’une alimentation équilibrée afin d’avoir une silhouette parfaite et d’être en pleine santé en tout temps ? Or, avec tous ces aliments qui nous entourent, ce n’est pas toujours facile de faire le bon choix, d’autant plus qu’on se laisse souvent mener par le bout du nez par les saveurs.

Or, « saveurs » n’est pas synonyme de minceur. En général, plus un aliment est délicieux, plus il est riche en sucres et en gras et moins il est bon pour votre santé. Voici quelques conseils pour vous aider à adopter une saine alimentation tout en continuant à manger vos aliments favoris.

1. Coupez vos portions et mastiquez plus lentement

Un des premiers conseils à suivre est de porter attention à la grosseur de vos portions. La plupart des gens mangent trop. Si vous avez un surplus de poids, il est fort probable que vos portions soient trop généreuses pour ce dont vous avez besoin en matière d’apport calorique.

Si tel est le cas, tentez de réduire vos portions de moitié et mastiquez plus lentement vos aliments. Cela donnera le temps à votre corps de bien digérer les aliments et d’être en mesure de mieux ressentir la sensation de rassasiement. La plupart des gens ingèrent sans prendre de pause. Ce faisant, ils mangent plus que nécessaire.

Si vous désirez manger des friandises, des pâtisseries, des croustilles ou encore tout autre aliment gras, privilégiez les petites portions. Il est permis de manger de tout, pour autant que cela se fasse avec modération.

2. Mangez seulement lorsque vous avez faim

La plupart des gens mangent, car ils savent qu’ils doivent le faire et ne se questionnent pas à savoir si la nourriture qu’ils ingurgitent correspond à l’apport calorique dont ils ont besoin chaque jour. Un truc, pour garder la forme, est de ne manger que lorsque vous en avez vraiment besoin. Pour savoir s’il s’agit d’un besoin ou encore si vous cherchez à combler une envie de sucre ou de gras, demandez-vous de quoi vous avez envie. Si la réponse est « de friandises » ou encore « d’un sac de chips », c’est probablement la gourmandise qui vous mène par le bout du nez.

3. Optez pour des plats préparés et des plats cuisinés à emporter

Oubliez le restaurant et optez plutôt pour des plats préparés et des plats cuisinés à emporter. Si vous n’avez pas le temps de faire la cuisine, ces plats sont idéaux pour apporter au travail ou encore chez soi en revenant du boulot. La plupart des entreprises proposant ces produits portent attention à la qualité des ingrédients qu’elles mettent dans leurs plats et proposent des menus « santé ». En général, les plats préparés chez les traiteurs contiennent moins de calories que les repas cuisinés au restaurant. Qui plus est, ils sont plus économiques.

4. Cuisinez et préparez des plats à l’avance

Acheter ses aliments à l’épicerie et cuisiner ses plats chez soi est une excellente manière d’avoir une alimentation équilibrée, puisque vous choisissez et contrôlez les aliments qui se trouvent dans vos repas. Vous pouvez vous inspirer du Guide alimentaire canadien ou encore de livres de recettes délicieuses et faibles en gras pour vous donner des idées de repas santé. Préparer des plats à l’avance vous aide également à résister à la tentation d’opter pour des repas vite faits, car vous n’avez le temps ou envie de cuisiner.