Laval a publié 38 jeux de données en 2017

Dans la dernière année, 38 nouveaux jeux de données, soit 6 en janvier, 18 en septembre et 13 en décembre, ont été publiés par la Ville de Laval. À l’occasion de la Journée internationale des données ouvertes, célébrée aujourd'hui dans plusieurs pays, Laval est fière de prôner une gestion ouverte et transparente en rendant ces données accessibles à tous.

« Rendre l'information accessible facilement et rapidement est une priorité pour notre administration. La publication de ces données s'inscrit dans nos actions visant à accroître la transparence, à moderniser nos relations avec les citoyens et à optimiser l'innovation, le tout dans un esprit de ville intelligente », souligne le maire de Laval, Marc Demers.

« Les possibilités qu’offrent nos jeux de données sont nombreuses. Avec près de 4 500 téléchargements dans la dernière année, nous sommes impatients de voir où nous mènera la créativité des développeurs et nous sommes persuadés qu’ils sauront proposer un usage utile et pertinent des données offertes, le tout dans le but de mieux informer les Lavallois et d’améliorer leur qualité de vie », ajoute Stéphane Boyer, conseiller municipal de Duvernay-Pont-Viau, membre du comité exécutif et responsable du dossier des technologies de l’information.

Les données ouvertes à Laval

La Ville s'est engagée dans la voie des données ouvertes en décembre 2015 en adoptant sa Politique de données ouvertes et sa licence d'utilisation facilitant la réutilisation des données. Les jeux de données rendus disponibles couvrent notamment les activités, les chantiers routiers, les matières résiduelles acceptées dans les différentes collectes, les pistes cyclables, les lieux municipaux, les accidents de la route, le plan de zonage et les résultats de divers sondages. L’objectif de la Ville est d’ajouter d’autres jeux de données à cette liste dès cette année, en priorisant ceux ayant la plus grande valeur ajoutée pour les Lavallois.

À propos des données ouvertes

Les données ouvertes sont des informations détenues par les organisations et qui sont rendues disponibles à tous. Ces données doivent être librement accessibles en ligne et réutilisables gratuitement par les citoyens, les développeurs informatiques, les chercheurs ou les journalistes.

Pour télécharger les jeux de données libérés par Laval : www.donneesquebec.ca/fr/organisation/ville-de-laval​​

Pour en savoir plus sur la Politique de données ouvertes de Laval : https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-donnes-ouvertes.aspx

Pour soumettre des suggestions de données à libérer : donneesouvertes@laval.ca