Les aînés d’Alfred-Pellan ont l’occasion de participer à un nouveau projet

Le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, l’honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé que le Centre Communautaire Petit Espoir a reçu un soutien financier du gouvernement du Canada pour son projet dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés.

Le Centre Communautaire Petit Espoir est un organisme à but non lucratif qui vise l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de Laval en général et ceux du secteur Saint-François en particulier.

L’organisme reçoit pour son projet « Aînés actifs et impliqués » un appui de 12 716$ afin d’offrir de nouvelles activités visant la réduction de l’isolement social des aînés, le dialogue intergénérationnel, la sécurité des aînés, mais aussi des ateliers de couture et de peinture.

« En soutenant des projets, nous veillons à ce que les aînés participent en grand nombre aux activités proposées près de chez eux. Nous nous assurons également qu’ils obtiennent la reconnaissance, le respect et l’admiration auxquels ils ont droit », de dire Angelo Iacono, député d’Alfred-Pellan

Les aînés sont les piliers de nos familles et leur contribution au patrimoine du Canada est inestimable. C’est pour cette raison que le gouvernement du Canada réitère son soutien vigoureux pour des initiatives de vieillissement positif, et encourage un rôle actif des aînés dans nos collectivités à travers le bénévolat, la transmission de connaissances et la participation à des activités sociales.