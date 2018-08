Deux assistants directeurs nommés à la Ville de Laval

À l’occasion du conseil municipal du 7 août, deux assistants directeurs ont été nommés par la Ville de Laval. D’une part, Nathalie Marchand se joint à l’administration municipale à titre d’assistante directrice – opérations et livraison des solutions d’affaires, au Service de l’innovation et des technologies.

D’autre part, Francis Thibeault est promu au poste d’assistant directeur – planification et développement des investissements immobiliers, au Service du développement économique.

Parcours de Nathalie Marchand



Nathalie Marchand mettra à profit son expérience professionnelle de plus de 25 ans dans le domaine du service à la clientèle, des communications et des technologies de l’information. Jusqu’à tout récemment, elle était à l’emploi de la Ville de Montréal, où elle était gestionnaire en solutions d’affaires TI. Auparavant, elle a agi à titre de leader dans plusieurs autres secteurs TI à la Ville de Montréal (infrastructures, télécommunication, espace de travail, centre de services) et comme responsable de la bureautique en société paramunicipale, coordonnatrice d’événements d’envergure, rédactrice, chercheure et formatrice. Diplômée de l’Université du Québec à Montréal et de la Sorbonne-Nouvelle, elle possède une maîtrise et un baccalauréat en études littéraires - profil communication. Elle est également certifiée ITIL et BRMP.

Parcours de Francis Thibeault



À l’emploi de la Ville de Laval depuis 2016 à titre de chef de division au développement des investissements et immobiliers du Service du Développement économique, Francis Thibeault a piloté le Forum immobilier au cours des automnes 2016 et 2017, lesquels ont réuni plus de 300 partenaires du milieu. Acteur en développement économique et immobilier depuis 30 ans, il est titulaire d’une maîtrise en économie et gestion des systèmes de petites et moyennes dimensions de l’Université du Québec à Trois-Rivières et est bachelier en sciences économiques de l’Université de Montréal.