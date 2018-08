Classes équipées à la fine pointe de la technologie, oui ou non?

La grande majorité des Canadiens (85 %) estiment que les élèves devraient être initiés à la technologie de pointe dans la salle de classe, mais 40 % sont d’avis qu’elle pourrait constituer une distraction pour les étudiants.

Ces constatations sont issues d’un sondage national mené par Leger pour le compte de Staples Canada/Bureau en Gros à un moment où les parents et les étudiants tentent de s’y retrouver dans le grand éventail d’options technologiques qui sont offerts pour l’année scolaire 2018-2019.

« Notre section des technologies est l’un des secteurs les plus achalandés pendant la période des achats de la rentrée scolaire », a commenté Mark Shanahan, vice-président du marchandisage, produits technologiques de Bureau en Gros Canada. « La plainte que nous recevons le plus souvent de nos clients est qu’il est très difficile de déterminer quels produits et forfaits choisir pour leurs enfants. C’est pourquoi notre programme A+ Prêt pour la rentrée scolaire peut vous aider. Nous avons collaboré avec Microsoft pour assembler une gamme complète d’appareils qui répondent aux besoins des parents et des élèves d’aujourd’hui. Que les parents se rassurent, l’appareil qu’ils achètent est préparé spécifiquement pour une utilisation en milieu scolaire. »

Au total, 65 % parents d’enfants qui vont à l’école secondaire qui ont été sondés ont indiqué qu’à la rentrée au mois de septembre, leur enfant aurait son propre appareil. Parmi les parents d’enfants qui vont à l’école primaire, 31 % ont indiqué avoir la même intention.

« Comme les parents canadiens, nous sommes absolument convaincus que la technologie doit occuper une place permanente dans nos salles de classe, a poursuivi Mark Shanahan. Un nombre croissant de responsables d’écoles, d’enseignants et de parents nous posent des questions sur les moyens à leur disposition pour introduire à prix abordable les nouvelles technologies dans la salle de classe, et ils veulent savoir ce qu’ils peuvent faire pour aider les élèves à conserver leur motivation pendant toute l’année. »

Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient insatisfaits de la technologie en classe et pour quelles raisons, 32 % ont dit s’inquiéter du fait qu’elle n’est pas suffisamment contrôlée ou structurée; 28 % ont dit que les écoles ne communiquent pas suffisamment avec les parents sur l’utilisation de la technologie en classe; 26 % ont affirmé que c’était trop cher pour eux; 26 % ont dit s’inquiéter des problèmes de sécurité et des virus, tandis que seulement 19 % ont dit s’inquiéter de l’utilisation inappropriée.

Malgré certaines inquiétudes, la grande majorité des parents, soit trois sur quatre, se sont dits satisfaits de la façon dont les écoles intègrent la technologie dans la classe.

Pour aider les parents et les élèves à tirer le meilleur parti de la technologie la plus récente, Bureau en Gros a assemblé un assortiment d’appareils A + Prêt pour la rentrée scolaire répondant à une grande variété de besoins des étudiants. La gamme de produits présente cinq appareils Windows conçus pour la classe et ailleurs, notamment :

HP - Portatif Stream, un ordinateur portatif Cloudbook léger pour l’élève, avec Office 365 inclus.

ASUS VivoBook W202 , un ordinateur portatif robuste et durable, idéal pour les élèves de la 8 e année et plus jeunes.

HP Pavilion X360 , un ordinateur portatif à écran tactile 2-en-1, idéal pour les créateurs en déplacement.

ASUS UX430 Zenbook , un appareil stylisé incroyablement mince et léger qui se transporte aisément sur le campus.

Microsoft Surface Pro, l’appareil ultime pour l’école en raison de sa performance et de sa légèreté.

Dans le cadre de la campagne A+ Prêt pour la rentrée scolaire, les clients peuvent également passer un test de personnalité en ligne comportant cinq questions à l’adresse suivante : bureauengros.com/ pretpourlarentree qui détermine le type d’élève qu’ils sont – le performant, l’athlète, le créateur ou le mondain. Chaque personne âgée de plus de 13 ans qui répond au questionnaire en ligne sera automatiquement inscrite à un tirage au sort et pourrait avoir la chance de gagner l’un des 30 casiers A+ Prêt pour la rentrée scolaire comprenant un ordinateur portable de la dernière collection Windows, des produits Adidas, Ray-Ban, Urban Outfitters et plus encore. Vous aurez également la chance de gagner un ensemble A+ Prêt pour la rentrée scolaire qui contient tout ce dont vous avez besoin pour le retour à l’école.

Le concours est ouvert à tous les résidents canadiens et se déroule jusqu’au 14 septembre 2018. Les détails complets sont disponibles à l’adresse bureauengros.com/ pretpourlarentree.

Les parents, les étudiants et les enseignants peuvent participer à la conversation sur les dernières tendances, les offres et les conseils en suivant @StaplesCanada sur Facebook, Twitter et Instagram et en utilisant le mot-clic #ThinkStaples.

À propos du sondage : Le sondage en ligne a été mené du 20 au 24 juillet 2018 auprès de 1 520 Canadiens au moyen du panel en ligne de Leger. La marge d’erreur de cette étude était de +/-2,5 %, 19 fois sur 20.