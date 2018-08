Construction de 42 logements abordables pour familles et personnes seules à Laval

Le lancement des travaux de construction des 42 logements abordables du projet d'habitation communautaire Pie-X de l'Office municipal d'habitation de Laval, a été annoncé le 16 août par la ministre responsable des Consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, le président de la Commission de l'aménagement du territoire et député de Chomedey, M. Guy Ouellette et le maire de Laval, M. Marc Demers.

L'investissement nécessaire à la réalisation de ce projet s'élève à près de 12 M$ dont 4,6 M$ proviennent du gouvernement du Québec par le biais de la Société d'habitation du Québec (SHQ) qui accorde 4,2 M$ provenant du programme AccèsLogis Québec. 273 000 $ proviennent quant à eux du programme Rénovation Québec.

De plus, Transition énergétique Québec octroie près de 107 000 $ pour que le bâtiment réponde aux normes de certification Novoclimat.

« Grâce à la contribution de notre gouvernement et à celle des partenaires de l'Office municipal d'habitation de Laval, des familles et des personnes seules à faible revenu de Laval pourront bientôt bénéficier d'un logement abordable situé près de tous les services, dans un secteur en pleine renaissance. La réalisation de ce projet démontre que nous sommes à l'écoute des besoins de la population », a souligné Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière.

La Ville de Laval injecte plus de 1,7 M$ dans ce projet

Les locataires de 21 des 42 logements bénéficieront du programme Supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 361 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Laval.

« Je suis très heureux de voir se concrétiser ce projet immobilier qui permettra d'ajouter 42 logements sociaux destinés en grande partie à des familles. Pour la réalisation de ce projet, la Ville a fait don du terrain, dont la valeur est estimée à 860 000 $. Par ailleurs, une contribution financière additionnelle de 546 000 $, partagée à parts égales entre la Ville et la SHQ, a également été accordée par l'intermédiaire du programme Rénovation Québec », d'ajouter M. Marc Demers, maire de Laval.

Le projet Pie-X de l'Office municipal d'habitation de Laval prévoit la construction de sept bâtiments de six logements chacun. Le chantier sera terminé à l'été 2019. Grâce au Programme de financement initial de la SCHL, le projet a bénéficié d'une contribution de 15 000 $.

« La tranquillité d'esprit que procure un logement sûr et stable n'a pas de prix. Notre gouvernement est fier de participer financièrement à la construction de ces 42 unités qui procureront un logement abordable et de qualité tout en soutenant l'économie de la région de Laval », a conclu Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval et députée des Mille-Îles.