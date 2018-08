Le 25 août Laval se mobilise pour ses pistes cyclables

À l’initiative de Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif et conseiller municipal du district Duvernay-Pont-Viau, une activité de mobilisation est organisée afin de favoriser l’usage des nouvelles pistes cyclables lavalloises, notamment sur le boulevard Saint-Martin.

Ainsi, les amateurs de vélo sont invités à faire un tour de piste de 16 kilomètres le samedi 25 août prochain. Le rendez-vous pour le départ est fixé à 9 h sur le parvis de l’hôtel de Ville de Laval.

« Ce sera une occasion pour certains d’apprivoiser un parcours nouvellement aménagé et d’apprécier la sécurité ainsi que la connectivité du trajet. Les nombreuses consultations tenues auprès des citoyens nous ont démontré qu’il y avait une forte demande pour des pistes cyclables et nous nous étions engagés à répondre aux besoins exprimés. Nous avons mis beaucoup d’efforts pour améliorer et allonger les pistes à Laval et je trouve important de démontrer à tous leur sécurité, mais aussi leur grande qualité », a soutenu Stéphane Boyer, qui sera accompagné d’autres élus pour l’occasion.

Depuis 2015, la Ville de Laval a ajouté plus de 95 km de pistes cyclables, soit une augmentation de 50% du réseau existant. L’ensemble des pistes cyclables compte maintenant près de 285 kilomètres.

« C’est une invitation qui concerne tout le monde, toute génération confondue, pour une balade à vélo juste pour le plaisir de découvrir ce trajet qui mène des limites du Bois du Souvenir au Bois Papineau. Nos pistes cyclables sont un actif pour tous les citoyens, à nous d’en profiter ! » , a conclu Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif et conseiller municipal du district Duvernay-Pont-Viau.

Date : 25 août 2018

Départ : 9 h, 1 Place du Souvenir

Arrêt : 9 h 50, Pavillon du Bois Papineau,

3235, Boulevard St-Martin Est

Retour : 11 h, 1, Place du Souvenir.

Parcours : 16 km, aller-retour.

Départ de l’hôtel de ville sur le boulevard du Souvenir vers l’Est, virage à gauche sur le boulevard Daniel-Johnson direction nord, virage à droite sur le boulevard Saint-Martin jusqu’au Pavillon du Bois Papineau (situé sur Saint-Martin). Trajet inversé au retour.

Notez qu’une escorte policière sera présente.