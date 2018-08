Christine Mitton et Marguerite Blais partent à la rencontrent des aînés

Ces 2 femmes sont éprises de justice sociale : Christine Mitton candidate de la Coalition Avenir Québec dans Laval-des-rapides et Marguerite Blais qui prône une vraie politique pour améliorer le sort des personnes âgées, se sont récemment adressées ensemble à des aînés venus partager leur quotidien.

Les résidents ont exprimé ce besoin profond de changer leur routine. Ils ont dit chercher des façons de se rendre utiles, de contribuer davantage à la société parce qu’ils ont encore beaucoup à offrir et se sentent ignorés.

Touchées par ce cri du cœur, les candidates ont exploré des avenues peu couteuses et facilement réalisables. Christine Mitton, qui leur a précisé vivre sous le même toit avec sa mère et sa fille, a justement évoqué des activités intergénérationnelles tellement porteuses pour sa propre fille et les élèves de son école. Les aînés ont aussi émis le souhait de faire des sorties autres que celles les amenant aux centres d’achats. Des solutions peu onéreuses ont été avancées.

Marguerite Blais, candidate de la CAQ dans Prévost, dit être revenue en politique active parce qu’elle a vraiment confiance de pouvoir avec François Legault, terminer efficacement le travail qu’elle a amorcé auprès des personnes les plus vulnérables de la société.

Avant d’aller à ce rendez-vous avec les aînés, les deux candidates de la CAQ se sont arrêtées au bureau d’un organisme s’occupant d’une autre clientèle vulnérable : les nouveaux arrivants. Les 2 femmes se dont dites plus déterminées que jamais à travailler pour améliorer l’équilibre social au Québec. On mérite tellement mieux, ont-elles indiqué, en se disant à bientôt.