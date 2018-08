Le Festival de la SOUPE de Vaudreuil-Soulanges vous invite à sa fête annuelle du partage!

Le Festival de la SOUPE de Vaudreuil-Soulanges est de retour pour une 7e édition, le dimanche 2 septembre, de 10 h à 15 h, beau temps mauvais temps, au Parc historique de la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.

SOUPE pour Symbole d'Ouverture et d'Union des PEuples, pour faire en sorte de se connaitre les uns les autres et d'apprécier la différence. Le Festival de la SOUPE, c ’est surtout une journée de partage et de plaisir pour tous, une journée d’échanges interculturels et intergénérationnels.

Le Festival de la SOUPE, c’est d’abord le Concours de la Louche d’Or, une dégustation de soupes servies par des Toqués et des chefs amateurs (vous et moi). Mais attention! Le public doit décerner la Louche d’Or au gagnant de chaque catégorie. Le service de la soupe se fait de 11 h à 13 h.

En plus, il a des activités pour les jeunes. Cette année, les Irlandais, les Indiens, les Cubains et les Mexicains seront à l’honneur dans les spectacles de danse.

Vous avez besoin de plus de raisons pour venir au Festival, en voilà huit :

1-La température est merveilleuse à ce temps-là de l’année. Même s’il pleut un peu, la pluie est encore chaude et agréable.

2-L’endroit est magnifique, rempli de boisés, de verdure et de forêt. On peut s’y promener, admirer, s’y reposer.

3-Les rencontres : vous pouvez rencontrer des personnes de tous les continents; certains deviendront peut-être vos amis. De toute façon, vous passerez une journée inoubliable.

4-La cuisine : quel plaisir d’élaborer une soupe! Si vous avez un potager, déjà au printemps vous voulez semer des légumes qui participeront au festival, en qualité de savoureuse soupe. Une fois cueillis, vous les coupez avec amour et les laissez mijoter puis les assaisonnez.

5-L’émulation : c’est bien de préparer une soupe, mais maintenant, il faut la présenter et la faire déguster aux festivaliers et surtout gagner une Louche.

6-Le partage : comme les quantités de soupe sont parfois impressionnantes, vous vous y mettez à plusieurs, vous invitez vos amis, vos enfants, vos parents et vous passez une après-midi ou une soirée extraordinaire à préparer votre soupe. Vous en faites une partie de plaisir et de partage.

7-La découverte : comme il y a plusieurs soupiers professionnels, vous découvrirez peut-être parmi eux, qui sait, ce petit resto où vous irez vous régaler entre amis, en amoureux, en famille.

8-La fierté de participer à une activité, qui fait se rencontrer tous les peuples et partager pendant toute une journée des gens qui autrement auraient été une rencontre improbable, une activité qui fait la fierté de votre ville, puisque c’est votre festival.

Sans oublier que l’entrée au parc, le stationnement, la dégustation des soupes et les activités sont gratuits pour tous. Veuillez noter de plus que, parce qu'il y a service de nourriture, les animaux ne seront pas acceptés sur le site.

L’adresse du parc, la programmation et plusieurs photos des années précédentes sont sur le site internet au www.festivaldelasoupe.ca.

Allez, à la soupe! Nous vous attendons en grand nombre le dimanche 2 septembre 2018, de 10 h à 15 h.