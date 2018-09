Rénovation de toiture : étapes et matériaux

La toiture constitue l’un des constituants les plus importants de la maison. C’est en effet elle qui vous protège et qui protège la structure de votre demeure des humeurs de Dame Nature. Malheureusement, peu importe les matériaux utilisés, la toiture a une durée de vie qui varie habituellement de 20 à 30 ans. Au-delà de cela, les matériaux commencent à se dégrader, et cela peut engendrer des dépenses très coûteuses. Si vous souhaitez rénover votre toiture, il est donc préférable de le faire avant que la dégradation soit vraiment sérieuse. N’attendez pas que des bulles se forment au plafond ou de devoir installer des seaux pour récolter l’eau qui s’infiltre par le toit : informez-vous dès maintenant auprès de couvreurs pour connaître les prix liés à la rénovation de votre toiture.

Les étapes d’une rénovation de toiture

La première chose à faire lorsqu’on souhaite rénover sa toiture, c’est s’informer sur les règlements et les permis exigés par la municipalité dans laquelle on habite. En effet, les normes varient parfois d’une ville à l’autre; ceci étant dit, il est certain que la rénovation de toiture nécessitera un permis de construction. Une fois que vous êtes en règle et que vous avez obtenu les autorisations dont vous avez besoin, l’étape suivante consiste à préparer le toit. Si vous faites affaire avec un entrepreneur, celui-ci devrait s’occuper de cela; il s’agit d’installer les échafaudages et les planches de rebord afin de créer un environnement de travail qui soit sécuritaire pour les travailleurs.

Lorsque le toit est accessible, alors il faut s’assurer de le nettoyer. On le balaie soigneusement et on inspecte l’ensemble de la couverture afin de repérer les défauts, les bardeaux manquants ou fort abîmés à cause des variations de température et des intempéries. Idéalement, on fera appel à un professionnel pour cette étape; ce dernier devrait colmater les éventuelles fissures et vérifier le drain et la colonne de plomberie. Ensuite, une fois l’inspection complétée, vient le moment de retirer les bardeaux, en commençant par ceux situés à l’extrémité du toit, pour les remplacer par la nouvelle toiture.

Quel matériau choisir pour ma toiture

Le matériau choisi fera inévitablement varier le montant de votre facture (entre 5000 et 10 000$ pour un bungalow de taille moyenne), mais il aura aussi des conséquences sur la durée de vie de votre nouvelle toiture. Il vaut toujours la peine d’investir un peu d’argent pour obtenir un matériau avec une meilleure durabilité. Les matériaux les plus utilisés pour le recouvrement des toitures sont la membrane d’asphalte multicouches, les membranes élastomères, les bardeaux d’asphalte, les bardeaux de bois, le TPO et l’EDM, la tôle ainsi que les toits verts. Chaque matériau possède ses avantages et ses inconvénients en ce qui concerne son entretien, sa durabilité, sa résistance, son isolation. Les critères esthétiques sont aussi à prendre en compte dans votre choix final : tous les matériaux ne sont pas proposés dans une grande variété de couleurs et de tailles, par exemple. Prenez donc le temps de lister tous vos critères avant de porter votre choix sur un type de toiture.