Lancement de la 11e saison des Aventuriers Voyageurs

Les Aventuriers Voyageurs sont enfin de retour pour une 11e saison qui débutera dès le mois de septembre au Cineplex de Laval, et début octobre au Cinéma Guzzo de Pont-Viau. À raison d’un film par mois, jusqu’au printemps 2019, ces films réalisés par des voyageurs du Québec satisferont vos envies d’évasion et de découverte du monde. Tour d’horizon 2018-2019 Ces neuf magnifiques récits de voyage vous feront vivre des aventures aux quatre coins du monde, comme si vous y étiez. Au programme cette année : exploration de cinq îles paradisiaques de la Polynésie française, culture et paysages intrigants de la Tunisie, mystère des châteaux et légendes d’Écosse, balade à travers lesshop houses colorées de Singapour, rencontres et convivialité aux Îles de La Madeleine, bonne humeur antillaise en Guadeloupe, visite en profondeur de la ville de New York, humour et nature à Barcelone et en Catalogne, et enfin, immersion complète dans la beauté Arctique jusque dans ses fonds marins. Places disponibles dès maintenant Pour assister à cette série de films, réservez vos places en vous abonnant directement à la billetterie ou sur le site internet du Cineplex Laval, ou rendez-vous sur le site internet des Aventuriers Voyageurs pour vous abonner au Cinéma Guzzo. Concours 2018-2019 Pour souligner leur 11e anniversaire, Les Aventuriers Voyageurs feront tirer un « vrai » voyage à New York ! Pour participer, rendez-vous sur le site web : www.lesaventuriersvoyageurs. com. Tirage le 1e mai 2019. Notre mission Depuis 2008, la compagnie Les Aventuriers Voyageurs propose plusieurs services aux cinéastes et conférenciers passionnés de voyages pour leur permettre de réaliser et présenter leurs films et conférences dans les cinémas, les écoles, les bibliothèques, les municipalités, les résidences de personnes âgées, etc.