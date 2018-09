La Fête du quartier Saint-Vincent-de-Paul, encore un succès au profit de la Maison de Soins Palliatifs de Laval (MSPL)

Messieurs Paolo Galati, conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Paul, et David De Cotis, conseiller municipal de St-Bruno, ainsi que Mme Pauline Gilbert, directrice générale de la Maison de Soins palliatifs de Laval (MSPL), ont dévoilé avec joie le montant de 18,000 $, amassé samedi dernier au profit de la Maison, à l’occasion de la Fête du quartier Saint-Vincent-de-Paul.

Les fonds ainsi récoltés contribuent à maintenir la gratuité des soins et des services de qualité offerts aux patients en fin de vie, dans un milieu empreint de chaleur humaine et de dignité.

Il existe une seule maison de soins palliatifs à Laval et, depuis son ouverture en janvier 2010, la Maison a accueilli plus de 1,890 patients. La MSPL reçoit un appui financier du ministère de la Santé et des Services sociaux qui représente 40 % de son budget d’exploitation. Les autres sommes nécessaires proviennent des activités bénéfices organisées soit par la MSPL, soit par des tiers comme la Fête du quartier de Saint-Vincent-de-Paul. La totalité des sommes recueillies permet à la Maison de poursuivre sa mission et d’assurer sa pérennité.

Toute l’équipe de la MSPL est très fière de pouvoir compter sur l’appui de personnes clés dans l’organisation de ses activités bénéfices. Cette année, l’organisme tient à reconnaître le travail remarquable du président d’honneur et conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Paul, M. Paolo Galati.

Dans sa tâche, M. Galati était appuyé par un comité organisateur dévoué où siégeaient messieurs David De Cotis, conseiller municipal de St-Bruno, Guy Chatelain, président des Loisirs Duvernay Saint-Vincent-de-Paul, Jean-Philippe de Champlain, animateur de vie de quartier à la Ville de Laval, Mesdames Michelle Bolduc de l’Association pour Aînés résidants à Laval (APARL), Christine Gauthier, fondatrice Mondo Studio et Marie-France Pelletier, directrice des loisirs à la Ville de Laval.

« C’est un honneur pour nous de travailler avec une équipe aussi généreuse », mentionnait M. Galati. « Madame Gilbert, ainsi que le comité organisateur on fait des merveilles ! Je ne saurais dire suffisamment merci aux nombreux donateurs qui permettent à la MSPL de poursuivre sa mission. »