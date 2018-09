L'AFPAD appuie la création d'un registre public de délinquants sexuels

L’Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD) est en faveur de la création d’un registre public de délinquants sexuels et étaite présente à la Marche blanche initiée par Sophie Dupont à Québec le samedi 15 septembre afin de réclamer avec des centaines de victimes et leurs familles la mise en place d’un tel registre pour le Québec.

Selon l'AFPAD, le Québec accuse un retard car plusieurs provinces canadiennes ont déjà un registre public de délinquants sexuels. Pourtant, toujours selon l'organisation, le Québec présente un des taux de criminalité les plus élevés liés à la délinquance sexuelle envers les enfants. « Est-ce que la sécurité de nos enfants est moins importante pour nos politiciens québécois? Il est grand temps que tous les partis politiques prennent position face à ces crimes haineux », souligne Darlene Ryan, porte-parole pour l'AFPAD)

Une grande majorité de crimes sexuels répertoriés au Canada le sont malheureusement au Québec.

Nous nous devons de protéger les victimes les plus vulnérables. Il ne s’agit pas d’une chasse aux sorcières, mais un registre public administré par des professionnels du système carcéral, policier et de la justice pourrait prévenir les bris de condition et les récidives qui ont des impacts désastreux. L’Ontario et la Colombie Britannique ont démontré que des arrestations préventives ont sauvé plusieurs victimes potentielles, poursuit la porte-parole.

À propose de l'AFPAD

Depuis sa fondation en 2005, l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD) représente plusieurs centaines de familles au Québec et entend poursuivre sa mission par le développement de nouveaux services et d’outils permettant à ses membres de briser l’isolement et de développer entre eux un lien de solidarité.