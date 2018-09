L’été est presque fini, mais pas la saison des tiques, prévient Santé Canada

L’automne et ses belles couleurs seront bientôt à nos portes et nombreux sont les amateurs de chasse et de plein air qui profiteront de la nature. Vous pourriez alors y rencontrer des tiques à pattes noires qui se trouvent dans les zones boisées, les arbustes, les herbes hautes et les tas de feuilles, ou à proximité de ces zones.



Or, les morsures de tiques à pattes noires infectées transmettent la maladie de Lyme qui peut entraîner de graves problèmes de santé si elle n'est pas traitée, mais il est possible de réduire le risque.



La meilleure façon de prévenir la maladie de Lyme est d'éviter les morsures de tiques.



Suivez ces conseils pour vous protéger si vous faites des activités à l'extérieur dans une région où il pourrait y avoir des tiques :



1. Prévenir – Couvrez la peau exposée et utilisez un chasse-moustiques contenant du DEET ou de l’icaridine.



2. Vérifier – Examinez tout votre corps chaque jour pour détecter les tiques qui s’y sont attachées. Prenez une douche ou un bain dans les deux heures suivant une sortie en plein air pour vous débarrasser des tiques non attachées.



3. Agir – Enlevez immédiatement les tiques attachées en tirant doucement avec des pinces à épiler et lavez le site de la piqûre.



Renseignez-vous sur les causes, les symptômes, les risques, le traitement et la prévention de la maladie de Lyme , et trouvez des ressources de sensibilisation au www. Canada.ca/maladiedelyme .



Ou référez-vous à la section du Portail santé mieux-être du Ministère de la Santé et des Services sociaux portant sur la maladie de Lyme .