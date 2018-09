Un Lavallois remporte les grands honneurs au gala Forces AVENIR

Grâce à son implication remarquable dans le domaine de la santé, un Lavallois qui étudie à l’Université McGill a remporté le prestigieux trophée AVENIR Personnalité par excellence au 20e gala universitaire de Forces AVENIR, présenté par Desjardins au Capitole de Québec mercredi soir.

Lahoud Touma a ainsi mis la main sur une bourse de 15 000 $ après avoir remporté les grands honneurs lors de cette soirée de reconnaissance annuelle animée par Stéphan Bureau.

Coprésident de l’Association des étudiants en médecine de l’Université McGill, coordonnateur local du comité des droits de la personne au sein de la Fédération internationale des associations d’étudiants en médecine, coprésident du Strategic Planning and Community Involvement Committee, Lahoud Touma s’engage pour réaliser son rêve de contribuer à l’amélioration de la santé des gens.

Impliqué depuis des années auprès de la communauté syrienne, dont il fait partie, l’étudiant a aussi offert de son temps dans le comité Vitamine sport, qui a l’objectif de sensibiliser les jeunes dans les écoles en milieu défavorisé aux saines habitudes alimentaires.

Également bénévole pour l’organisme Médecins du monde, Lahoud indique que ses engagements lui ont permis de découvrir les enjeux auxquels font face les différents systèmes de santé, et qu’il entend bien poursuivre ses implications pour affronter ces problèmes.

Dans le cadre de ses galas secondaire et universitaire, présentés par Desjardins, Forces AVENIR remet cette semaine un total de 175 000 $ en bourses. De plus, en collaboration avec des universités québécoises, des bourses d’études universitaires ont été distribuées en juin dernier auprès d’élèves du secondaire engagés et persévérants, pour une valeur totale de 540 000 $.

L’organisme contribue ainsi à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.