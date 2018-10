Tourisme Laval dresse le bilan de sa saison estivale 2018

Après une saison estivale 2017 extraordinaire qui a engendré des résultats spectaculaires, Tourisme Laval dresse un bilan très positif de la saison 2018, notamment quant à l’achalandage des attraits touristiques. La performance de notre destination touristique a fracassé des records en 2017, et les résultats de 2018, qui sont semblables à ceux de l’été dernier, consolident la croissance que Laval connaît depuis les cinq dernières années.



« Nous venons de vivre une autre saison estivale effervescente! En effet, plus de 515 000 touristes ont séjourné dans nos hôtels cet été », souligne Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval. « De plus, les données recueillies auprès d’une douzaine d’attraits touristiques démontrent une hausse de 5 % des entrées vendues par rapport à l’été dernier. On est très heureux que les gens aient choisi de nouveau Laval comme destination cet été. »

Quant au taux d’occupation dans les établissements hôteliers de la région pour la saison estivale 2018, il est comparable aux résultats marquants des dernières années, soit 88,2 %, ce qui représente des dépenses touristiques de 31,5 M$. Cette constance des résultats confirme que le tourisme est un vecteur économique important qui contribue à la vitalité et à l’essor de Laval.

La navette 360 a aussi connu un succès marqué au cours de la saison estivale 2018. Près de 40 000 passagers ont emprunté ce service de transport gratuit, qui assure un lien entre les établissements et attraits touristiques du centre-ville de Laval. Il s’agit d’une hausse de 83 % par rapport à l’été dernier.



Un automne haut en couleur

L’automne s’annonce prometteur à Laval. Les résultats obtenus pour la période estivale, les nombreux congrès, de même que la venue d’événements sportifs d’envergure, tels que les Championnats nationaux Toyota de Canada Soccer Coupe U-15 et les Internationaux Patinage Canada, laissent présager d’excellents résultats annuels. « Laval figure depuis longtemps parmi les destinations québécoises favorites des gens d’affaires, et depuis les dernières années, on note un fort engouement envers la région pour l’organisation d’événements sportifs. Ces clientèles, séjournant dans les hôtels de Laval, contribuent fortement au développement économique de Laval », soutient Geneviève Roy.