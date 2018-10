L’urgence est-elle la bonne ressource?

Afin d’éviter que les cas urgents simples et les cas semi-urgents ne se retrouvent à l’urgence de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval rappelle que plusieurs ressources sont à la disposition des Lavalloises et des Lavallois.

En effet, des conseils et des soins adaptés sont offerts. Avant de se rendre à la salle d’urgence pour un problème de santé mineure, il est donc pertinent de consulter les bonnes ressources disponibles sur le territoire de Laval.

1. Si vous avez des inquiétudes ou des questions au sujet de votre santé ou celle d’un proche, appelez Info-Santé/Info-Social en composant le 811 afin de parler avec un professionnel de la santé. Des conseils de santé sont disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

2. Si vous ou un de vos proches devez consulter un médecin pour un problème de santé :

Vous avez un médecin de famille, contactez-le, il est votre premier recours.

Si vous faites partie d'un Groupe de médecine de famille (GMF), vous avez un accès privilégié auprès de votre médecin de famille et à l'ensemble des professionnels du groupe. On vous assignera un rendez-vous personnalisé en fonction de vos besoins.

Consultez le site Internet de votre GMF pour connaître l'ensemble des services mis à votre disposition.

Vous n’avez pas de médecin de famille ou votre clinique est fermée, rendez-vous santé Québec offre gratuitement la possibilité de prendre un rendez-vous dans l’une des six super-cliniques de Laval, ou dans l’une des régions avoisinantes, afin d‘obtenir une consultation médicale.

D’autres services offrent la prise de rendez-vous dans une clinique médicale. N’hésitez pas à les consulter.

o Consulter la liste des cliniques médicales avec ou sans rendez-vous :

Dans la région de Laval, plusieurs cliniques médicales offrent des consultations médicales, sans rendez-vous, à la population lavalloise.

3. Consultez votre pharmacien à la pharmacie de votre quartier, il offre plusieurs services qui pourraient répondre à votre situation.

4. Contactez tout autre professionnel de la santé qui connaît votre condition et qui vous a déjà traité pour une situation similaire.

Les Lavalloises et Lavallois n’ayant pas de médecin de famille sont invités à faire une demande d’inscription directement sur le site du Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) ou par téléphone au 450 627-2530, poste 64267.