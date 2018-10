Les citoyens désirant adopter un animal de façon responsable auront l'occasion de le faire le 14 octobre prochain.

À l’occasion de la 13e Journée d’adoption d’animaux de compagnie, organisée par la Ville de Laval, de nombreux refuges animaliers seront réunis de 11 h à 15 h au pavillon du Bois-Papineau (3235, boulevard Saint-Martin Est).

​Tout pour une adoption responsable

Lors de cette journée, tous les animaux présents et prêts à être adoptés seront stérilisés et vaccinés. Ils seront offerts à des prix très raisonnables variant selon l'animal choisi (entre 80 $ et 400 $). Seul l'argent comptant sera accepté sur place.

Refuges présents :

· Mère Théréchat

· Ronronne avec moi

· Un toit pour chat

· Centre d’adoption d’animaux de Laval

· Refuge Magoo

· Berger Blanc

Si les visiteurs ne trouvent pas sur place le compagnon qui conviendrait le mieux à leur style de vie, ils pourront entreprendre des démarches d'adoption auprès de certains refuges.

​Médaille pour chiens et chats

Les gardiens de chats et de chiens pourront profiter de l'occasion pour se procurer leur permis et médaille annuels, obligation prévue dans le règlement municipal concernant les animaux. Pour les chats, le coût du permis est de 7 $ cette année, et pour les chiens, le coût est de 27 $. Notons que la médaille est incluse dans le prix du permis.