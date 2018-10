Le 13 octobre, plantons des arbres au Bois de l'Équerre

Le Réseau des bois de Laval en collaboration avec la Corporation du Bois de l’Équerre vous invite à la plantation de 190 arbres et arbustes indigènes afin de restaurer un secteur du Bois de l’Équerre couvert de nerprun, une espèce exotique envahissante.

Le nerprun (cathartique et bourdaine), une plante introduite d’Europe pour ses qualités ornementales envahit de plus en plus les milieux naturels et nuit à la régénération des boisés du Sud-Ouest du Québec. Cet arbrisseau à croissance rapide peut rapidement dominer les sous-bois comme c’est actuellement le cas dans cette partie du Bois de l’Équerre.

Ce faisant, le nerprun contribue à appauvrir considérablement la biodiversité du milieu. Les forêts urbaines de Laval subissent clairement les conséquences de cette compétition avec les espèces indigènes.

Le 13 octobre prochain, une trentaine de bénévoles sont attendus à partir de 8h30 au 49 rang de l’Équerre, Laval, H7L 6A3.

CANOPÉE, un nouvel organisme régional qui réunit divers intervenants en milieux naturels de Laval, permet de développer une synergie et une complicité entre les acteurs du territoire afin de mieux conserver et mettre en valeur les milieux naturels boisés lavallois. Par ce projet, CANOPÉE, la Corporation du Bois de l’Équerre et leurs partenaires contribueront au maintien de la biodiversité lavalloise.