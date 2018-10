Techno Culture Club présente ses trousses culturelles numériques créées au Studio – Espace numérique

Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, Techno Culture Club, en partenariat avec les Bibliothèques de Laval, organise une soirée de présentation de ses trousses culturelles numériques, le 23 octobre 2018 à 17 h, à la bibliothèque Multiculturelle.

L’événement clôt un projet expérimental de trois résidences de co-création au sein du Studio − Espace numérique installé à la bibliothèque Multiculturelle située au 1535, boulevard Chomedey à Laval. Durant deux mois, Le Studio a accueilli des duos pluridisciplinaires dans le but de créer trois trousses culturelles numériques : des expériences technologiques et participatives destinées aux publics des bibliothèques.

Dans une société où le numérique est omniprésent, la maîtrise et la compréhension des outils deviennent un véritable enjeu pour créer les conditions d’une citoyenneté numérique active. L’objectif de ces trousses est ainsi de proposer de nouvelles ressources numériques qui peuvent être empruntées comme des livres : des objets interactifs qui sont faciles d’utilisation.

« Ce qui nous allume le plus dans ce projet de résidence, c’est de pouvoir proposer de nouveaux usages de la culture et du numérique en bibliothèque! Nous souhaitons aussi permettre à chaque personne de participer activement à la culture et de se sentir investie et incluse », a précisé Malaurie Barlet, co-directrice de Techno Culture Club.

Les créations seront présentées pour la première fois au public, en présence des duos et de Dimitri Latulippe, directeur de Laval, de Lanaudière et des Laurentides au ministère de la Culture et des Communications.

Les personnes présentes pourront découvrir et tester :

Icosa créé par Pierre-Arnaud Yahya Vargas et Julie Chaffarod,

Interpretat?io réalisé par Isabelle L. Bédard et Chris Niven,

Mégalomania conçu par Olivier Gélinas Richard avec le soutien d’Ariel Harlap et Pierre-Arnaud Yahya Vargas.

Un moment d’échange suivra avec les artistes et les makers.

« Ce lancement est l’occasion de démontrer notre souhait commun d’enrichir la participation culturelle des citoyens grâce aux nouvelles technologies, tout en contribuant à créer de nouveaux objets numériques au sein des bibliothèques », a souligné Aram Elagoz, conseiller municipal et responsable du dossier des Bibliothèques de Laval.

Ce projet a été réalisé en partenariat avec la Ville de Laval et il a reçu le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de soutien aux projets régionaux innovants en numérique.