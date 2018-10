4 conseils pour faire des économies rapidement

Faire des économies n’est pas uniquement synonyme de dépenser moins. Au contraire, il s’agit de dépenser mieux. Comment faire des économies rapidement, au sens de régulièrement, quels que soient les revenus mensuels ?

Noter ses dépenses

Noter ses dépenses au dollar près vous permettra de réaliser que les petites sommes finissent par en représenter des grosses. Si en plus vous payez vos achats en espèces, vous verrez mieux défiler l’argent. Les achats payés par carte de crédit sont en effet bien plus abstraits. Faire un retrait par semaine et s’y tenir vous permettront de réaliser de belles économies, vous ne dépenserez que pour ce qui est utile.

Le budget idéal est de consacrer 50 % de ses revenus à ses besoins, c’est-à-dire à ses charges fixes y compris l’alimentation, 25 % pour soi et 25 % pour son épargne. C’est parfois difficile ceci dit, mais 10 % d’épargne est le minimum.

Épargnez plutôt en début du mois. À la fin, vous seriez tenté de le dépenser. La plupart d’entre nous n’arrive pas à faire des économies simplement parce que nos dépenses sont trop importantes et non parce que nos revenus sont insuffisants.

Gagner plus d’argent

S’inscrire à une formation pour apprendre la bourse . Devenir trader, même débutant, vous permettra de réaliser des gains selon le type d’investissement que vous préfèrerez, l’achat d’actions ou d’obligations, voire les deux. Même en adoptant une stratégie d’investissement passive, vous gagnerez de l’argent !

Économiser sur les vacances

Pourquoi ne pas échanger votre logement avec celui d’une autre famille quelque part dans le monde ? De nombreux sites sécuritaires mettent en relation les familles prêtes à échanger leur maison ou leur appartement, économisant ainsi le prix de l’hébergement.

Jouer !

Jouer oui, mais pas à perdre à des jeux d’argent ! Relevez le défi des 52 semaines. Le matériel ? Une tirelire. La règle du jeu ? S’interdire de piocher dedans. Le défi ? Y déposer 1 dollar la semaine 1, 2 dollars la semaine 2… puis 52 dollars la semaine 52. Au bout de l’année ainsi écoulée, vous aurez la surprise de compter 1378 dollars dans votre tirelire !

L’astuce pour ne pas oublier ni le montant de la somme à déposer ni la moindre semaine est de vous créer une alerte sur le portable. Les dernières semaines seront sans doute plus dures, mais quel plaisir ensuite d’avoir épargné cet argent.