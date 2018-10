63 diplômés sont récompensés par la Fondation du Collège Montmorency

Le 15 octobre dernier avait lieu la 29e édition du Gala du mérite et de l’excellence, où la Fondation du Collège Montmorency rendait hommage à 63 diplômés. Lors de l’événement qui était présenté par Desjardins, les boursiers ont été honorés pour leur dossier scolaire exceptionnel et pour leur engagement dans leur département ou dans la vie étudiante.

Ils ont reçu des bourses totalisant près de 42 000 $ offertes par la Fondation du Collège Montmorency ainsi que ses nombreux donateurs et partenaires fidèles.

Christine Laprise, directrice de la Fondation, se dit très reconnaissante envers les donateurs de la Fondation qui reviennent année après année pour soutenir la réussite éducative des étudiants du Collège Montmorency : « Chers donateurs, au nom de tous les étudiants, merci pour vos précieuses contributions qui permettent de récompenser notre relève et de les encourager dans leurs projets d'avenir ».

Mme Laprise a également tenu à adresser toute sa gratitude à Desjardins, fidèle partenaire de la Fondation depuis 25 ans : « Un immense merci à Desjardins, qui soutient de façon exceptionnelle la Fondation et les étudiants du Collège Montmorency. Durant ces 25 dernières années, c’est plus d’un demi-million de dollars qui a été investi dans l’éducation et la formation de la future relève. 500 000 fois merci pour votre engagement envers nos milliers d’étudiants et d’être un modèle de générosité pour l’ensemble de la communauté!»

D’ailleurs, cette année, quatre bourses d’excellence de 1 000 $ chacune, offertes par Desjardins, ont été remises à :

Mme Rachel Lamarre, diplômée en Sciences humaines, Regards sur l’individu;

M. Youcef Guerni, diplômé en Techniques de l’informatique, Information de gestion ;

Mme Mélanie Gagné, diplômée en Gestion financière informatisée ;

Mme Béatrice Reid, diplômée en Double DEC en Sciences de la nature, Sciences pures et appliquées et en Sciences humaines.

Ils ont respectivement obtenu la meilleure moyenne générale parmi tous les diplômés de la formation préuniversitaire, de la formation technique et de la formation continue, tandis que Mme Reid s’est engagée de façon exceptionnelle dans les activités de la vie étudiante.

La soirée s’est conclue par la remise de la Médaille académique du Gouverneur général, attribuée à Mme Laurianne Crépeau, pour avoir obtenu la meilleure moyenne générale au terme

de ses études avec 94,91 %. Diplômée en Techniques de tourisme, Laurianne a également reçu une bourse de 2 000 $ offerte par Desjardins.

Qu’ils poursuivent des études universitaires ou se dirigent vers le marché du travail, les lauréats du 29e Gala du mérite et de l’excellence sauront assurément laisser leur marque dans le monde comme ils l’ont fait au Collège Montmorency.