Échappe-toi Laval ouvre ses portes

Le centre Échappe-toi Laval a été inauguré officiellement aujourd’hui, le 18 octobre, en présence de plusieurs dignitaires de Laval dont la représentante du maire, madame Sandra El Helou, conseillère du district Souvenir-Labelle, la présidente directrice générale de Tourisme Laval, Geneviève Roy et plusieurs autres dirigeants de la communauté des affaires et touristique de Laval. Le nouveau centre Échappe-toi Laval, qui ouvrira ses portes au public le samedi 20 octobre, est situé au 1600 boul. Saint-Martin Est, Tour B, Laval.

Le centre Échappe-toi Laval offrira aux entreprises, aux organisations et aux familles de Laval et de la couronne nord des occasions uniques de collaboration, de découverte, et de consolidation d’équipe à travers ses installations qui comprendront six salles offrant de nouveaux scénarios d’évasion immersifs basés sur l’histoire et la connaissance de Laval, dans un environnement physique entièrement réinventé d’une superficie de plus de 5000 p.c.

« Nous sommes très heureux d’inaugurer à Laval notre nouveau centre Échappe-toi », a déclaré Emmanuel de Gouvello, président de la société. « Nous avons décidé de pousser la conception des jeux d’évasion plus loin, en créant des scénarios inspirés de l’histoire de Laval ou de lieux associés à Laval, afin de rendre cette activité non seulement divertissante, mais également enrichissante pour les participants, qui découvriront des aspects méconnus de cette grande ville ».

Situé au cœur de Laval, le centre Échappe-toi Laval permettra, dès son ouverture, de créer une quinzaine d’emplois et fera appel à des comédiens professionnels pour animer chacune des salles d’expérimentation.

Le centre devrait attirer, dès sa première année d’activités, plus de 25 000 visiteurs, qui proviendront des entreprises et des résidents de Laval, de la couronne nord et de Montréal. Ce centre de loisir culturel offrira aux visiteurs une expérience unique de développement et d’enrichissement personnel, et constituera une attraction additionnelle dans l’offre touristique lavalloise.

Participez au Jeu d’évasion géant à Laval et gagnez un voyage à Bordeaux en France

Dans le cadre de l’ouverture au public du centre Échappe-Toi Laval, le samedi 20 octobre, un jeu d’évasion géant couvrant cinq sites mettant en valeur des emplacements emblématiques du territoire de la Ville de Laval sera organisé.

Sur chaque site, les participants devront résoudre une énigme portant sur Laval et son histoire. Leur réussite leur permettra de se diriger vers le prochain site pour résoudre l’énigme suivante. Tous les participants qui compléteront le circuit proposé seront récompensés et le grand prix sera un voyage pour deux, à Bordeaux en France, pour aller notamment découvrir les salles d’Échappe-Toi Bordeaux.

L’inscription pour le jeu se fait à partir de la page Facebook d’Échappe-toi au www.facebook.com/echappetoi.