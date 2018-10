L'ACEF lance de nouveaux cahiers d'exercices

L’ACEF de Laval a tenu une conférence de presse pour dévoiler ses nouveaux cahiers d’activités en éducation financière qui ont été élaborés spécifiquement pour les élèves du 2 e et du 3 e cycle du primaire. La conférence de presse a eu lieu à l’école La Source de Laval.

L’ACEF de Laval, avec son projet : Le Club des consommateurs allumés est une pionnière en matière d’éducation financière dans les écoles de la Commission Scolaire de Laval. Dans le but d’accompagner les parents et les enseignants dans leur rôle d’éducateur, l’ACEF de Laval a développé, avec la participation financière de l’Autorité des Marchés Financiers, une série d’ateliers visant une sensibilisation à la société de consommation tout en divulguant des conseils pratiques pour garder le contrôle de son argent.

Ce projet existe depuis 2011 et nous a déjà permis de rencontrer plus de 19 500 élèves. La nouveauté est la publication de nos deux cahiers pour les élèves du primaire ainsi que l’offre d’ateliers en continu de la 3e année du primaire au secondaire 2. Ce qui nous permet de rencontrer à plusieurs occasions les mêmes élèves.

Ces ateliers offerts gratuitement visent à éveiller un esprit critique chez les élèves du primaire et du secondaire. Divers thèmes, comme l’influence de la publicité, la distinction entre un besoin et une envie, le budget, le guichet automatique, la carte de crédit et l’épargne sont abordés sous forme de jeux et de discussions bien animées. Cette formule permet une continuité dans la réflexion et la sensibilisation des élèves puisqu’un thème différent est présenté de la 3e année du primaire à la 2e année du secondaire.

Au dire des enseignants(es) qui ont participé à ce projet, ce type d’ateliers et de discussions prépare les élèves à devenir des citoyens avertis favorisant ainsi une amorce de préparation à la vie adulte. De plus, un élève de secondaire 2 nous a dit se souvenir d’avoir eu nos ateliers au primaire ainsi que l’an dernier et qu’il avait commencé à épargner un peu d’argent.

Pourquoi le lancement a-t-il lieu à l’école La Source ?

Depuis plusieurs années, nous offrons les ateliers du Club des consommateurs allumés à l’école La Source de la CSDL. Il y a un an, des parents d’élèves siégeant au Conseil d’établissement de l’école ont mentionné leur intérêt à recevoir un document leur permettant de faire un suivi à la maison. L’idée de développer un cahier d’exercices est née de ce besoin exprimé par les parents. Nous sommes très fières de ce projet. Et nous tenons à remercier l’Autorité des Marchés financiers pour son soutien financier.