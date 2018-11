Au Jardin de la famille de Fabreville s’initie au journalisme!

Les participants du projet l’Alpha-courrier du Jardin de la Famille de Fabreville s’activent à leur clavier avec une flamme et un intérêt grandissants!

Ce projet éducatif subventionné par le MEESR, a pour objectif d’améliorer leurs aptitudes en rédaction et informatique tout en permettant le développement de leur intérêt pour le journalisme communautaire. Rassembleur, il favorisera l’intégration des personnes vivant avec la déficience intellectuelle ou en démarche de francisation.

Depuis le début du projet, en septembre, les participants en alphabétisation populaire apportent leurs idées de sujets qui les mèneront à interviewer et chercher les réponses à leur questionnement de nature variée. « Ca me permet d’enquêter sur toutes sortes de choses, ça me ressemble tellement»! Nous témoigne Sandra, une participante du projet. Désormais, ils seront tous en mesure de publier au grand public, le fruit de leur recherche hebdomadaire.

Vous pourrez vous procurer notre journal en vous rendant à la friperie de notre organisme ou via la page Facebook.