Marc Demers lance un défi aux maires et mairesses du Québec

Le 31 octobre dernier, le maire de Laval, Marc Demers, a participé au lancement de la 5e campagne de sensibilisation au cancer de la prostate au Québec de l’organisme Procure, qui a notamment dévoilé les 24 personnalités ambassadrices de sa campagne Noeudvembre.

Ayant combattu le cancer de la prostate récemment, le maire Demers a lancé le Défi des maires et mairesses et a invité tous les élus municipaux du Québec à se procurer et à porter le nœud papillon 2018 signé par le designer de renom, Philippe Dubuc.



« Bien que la Ville de Laval appuie la campagne de Noeudvembre depuis ses débuts en 2014, j’avoue que l’édition 2018 revêt pour moi une importance toute spéciale. J’ai ressenti beaucoup de fierté en voyant l’ensemble des conseillers municipaux porter, encore une fois, le nœud papillon de l’organisme Procure lors du conseil municipal de novembre. Ainsi, je lance le défi à l’ensemble des maires et mairesses et des conseillers et conseillères municipaux du Québec : en novembre, portez fièrement le Noeudvembre ! Il s’agit d’un geste fort et solidaire qui sensibilise la population à cette maladie et, ultimement, qui aide à financer la recherche pour l’enrayer », a soutenu le maire Demers.

Rappelons que les fonds amassés lors de cette campagne permettent à Procure d’assurer un suivi auprès de 1 000 Québécois souffrant d’un cancer de la prostate en plus d’investir dans la recherche par le biais de la Biobanque.

En effet, 4 100 échantillons biologiques de patients atteints du cancer de la prostate sont mis à la disposition des chercheurs pour contribuer à développer des traitements efficaces. L’organisme vise cette année une collecte de fonds de 500 000 $ grâce à la vente de 6 500 nœuds papillon, de 100 coffrets exclusifs de 5 nœuds papillon créés pour les 5 ans de la campagne ainsi qu’à l’aide des généreux dons du public et des entreprises québécoises.

Participer en achetant un nœud ou en faisant un don.