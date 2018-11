Maripier Morin animera la cérémonie d'illumination du sapin du Carrefour Laval

Le Carrefour Laval illuminera son sapin de Noël le jeudi 15 novembre 18 h 30, à l’occasion de sa deuxième cérémonie annuelle d’illumination du sapin.

En s’inspirant de la tradition et du succès de la cérémonie d’inauguration de l’an dernier, les membres de la communauté et les passionnés des Fêtes sont invités à vivre l’esprit des Fêtes à l’occasion d’une nouvelle expérience interactive et hautement visuelle au cours de laquelle le sapin sera illuminé à l’aide de la technologie des DEL.

La célébration de cette année comprendra un spectacle interactif de lumières DEL animé par la vedette locale Maripier Morin et un DJ talentueux, qui contribueront à illuminer le sapin de Noël de 36 pieds de hauteur. Il s’agit de l’une des cinq cérémonies d’illumination de sapins qui auront lieu dans des centres commerciaux Cadillac Fairview partout au Canada.

Familles, amis et amateurs sont invités à participer à cette remarquable cérémonie des Fêtes au jardin de CF Carrefour Laval, qui se transformera en paysage féérique des Fêtes alors que les sons et les images de la saison se propageront dans tout le centre commercial.

En tant que domicile officiel d’Équipe Canada, Cadillac Fairview est enchantée d’accueillir des athlètes nationaux dans certains centres commerciaux CF à l’occasion de son programme des Fêtes, notamment à CF Carrefour Laval.