Plus de 4 500 futurs étudiants visitent le Collège Montmorency

Le Collège Montmorency a tenu ses Portes ouvertes le 13 novembre dernier. Plus de 750 membres du personnel et étudiants du Collège se sont mobilisés pour offrir un accueil personnalisé et de qualité aux quelque 4 500 visiteurs.

Les futurs étudiants et leurs familles sont venus s’informer sur les 28 programmes d’études, notamment sur les programmes de formation préuniversitaire, les programmes de formation technique, en plus d’en apprendre davantage sur les services d’aide à l’apprentissage, sur la vie étudiante, sur les Nomades (équipes sportives), ainsi que sur l’ensemble des autres services offerts au Collège.

De plus, lors de cette soirée, une foule d’activités ont été organisées dans les différents départements afin de faire connaître les spécificités du Collège ainsi que les équipes. Tous les programmes ont mis les bouchées doubles pour rehausser l’expérience des visiteurs : visite des cliniques-écoles et des laboratoires, prestations d’étudiants, expositions et installations spéciales, montage vidéo et jeux-questionnaires interactifs ne sont que quelques exemples.

Deux nouveaux programmes

Le Collège a également profité de l’occasion pour présenter deux nouveaux programmes d’études qui sont offerts depuis l’automne 2018, soit le programme Techniques d’éducation spécialisée et le programme Techniques d’intégration multimédia.

D’autres façons de découvrir Montmorency avant le 1er mars

Les futurs étudiants qui n’ont pu assister aux Portes ouvertes du Collège Montmorency sont invités à participer aux portes ouvertes du 7 février 2019. Ce sera une autre occasion de découvrir le Collège, de recevoir de l’information sur les programmes, les services et les activités, et d’obtenir des réponses à leurs questions, en échangeant avec des professeurs, des membres du personnel et des étudiants.

Il sera aussi possible de visiter des départements, des laboratoires et d’autres lieux uniques au Collège, comme les cliniques-écoles de physiothérapie et d’orthèses et de prothèses orthopédiques, les ateliers de muséologie et la serre d’horticulture.

Le Collège offre également les ateliers d’un jour dans la majorité de ses programmes, à la fin janvier et en février. Les personnes qui s’inscriront en ligne au auront la chance d’assister à des cours du programme de leur choix et de prendre le pouls de la vie montmorencienne.

Enfin, le site web du Collège Montmorency contient de nombreuses informations susceptibles d’aider les futurs étudiants à faire leur choix de programme et de cégep avant la date limite du 1er mars 2019, en vue d’une admission à l’automne 2019.