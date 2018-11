10e édition de la Journée porte ouverte de Noël de VALORA

L’Association VALORA est fière d’organiser la 10e édition de sa Journée porte ouverte de Noël le dimanche 25 novembre prochain au Centre communautaire de Rosemère, au bénéfice de maisons d’hébergement pour femmes des Laurentides, de Lanaudière et de Laval.

Toutes et tous souhaitant redonner de façon signifiante à l’occasion du temps de fêtes sont invités à se rassembler et échanger entre amis, voisins et autres membres de la communauté. Diverses activités seront offertes tout au long de la journée, de 10 h à 17 h, y compris musique, tirages, encan silencieux, vente de desserts faits maison, vente de poinsettias et plus encore.

Donnez l’espoir en cadeau

Les invités sont priés d’apporter un cadeau emballé et étiqueté (voir valora.ca pour les directives d’étiquetage) qui sera remis à l’une des 11 maisons d’hébergement appuyées : La Citad'Elle de Lachute, La Maison d'Ariane, La Maison le Prélude, L'Ombre‐Elle, La Passe‐R‐Elle des Hautes Laurentides, La Traverse, Maison de Lina, Maison L'Esther, Maison Le Mitan, Regard en Elle et Regroup'Elles.

Des représentantes des maisons d’hébergement seront sur place afin de montrer comment cet événement influence de façon positive le quotidien de centaines de personnes à tous les ans, ainsi que pour remercier personnellement chaque donatrice et donateur de leur générosité.

Les contributions en ligne seront aussi acceptées, par l’entremise de la page Eventbrite de l’activité.

10 ans d’altruisme

Il s’agit cette année du 10e anniversaire de la Journée porte ouverte de Noël de VALORA, une tradition très attendue dont les retombées font boule de neige! En 2017, on a accueilli plus de 400 invités, recueilli environ 10 000 $ et distribué plus de 1 100 cadeaux aux femmes et enfants survivants de violence conjugale.

À propos de l’Association VALORA

VALORA est une association caritative dédiée à la sensibilisation de la population à la violence faite aux femmes. VALORA souhaite collecter des fonds et unir les efforts de la communauté dans le but d’autonomiser les survivantes de violence conjugale. La Journée porte ouverte de Noël au bénéfice de maisons d’hébergement pour femmes, qui en est déjà à sa 10e année, et la Marche VALORA, dont la première édition a réuni quelque 200 participants à Rosemère, Québec, au mois de septembre 2018, figurent parmi les événements phares de l’association.

Rendez‐vous au valora.ca pour plus de détails.