L'Agence de santé publique demande de ne plus consommer de laitue romaine

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) invite les résidents du Québec à ne plus consommer de la laitue romaine sous toutes ses formes, en raison d'une possible éclosion d'infection au E coli, et ce jusqu'à ce que la cause de la contamination soit déterminée.

Via un communiqué l'ASPC, souligne que les données issues d'une enquête en Ontario et au Québec portent à croire qu'il y a un risque d'infection à la bactérie.

À l'heure actuelle, 18 cas d'infections font l'objet d'une enquête au pays dont 15 au Québec.

Les personnes malades ont déclaré avoir mangé de la laitue romaine, soit à la maison, préparée en magasin ou encore dans des mets commandés au restaurant.