Record de participation au 4 e Forum immobilier de Laval

À l’image de la Ville de Laval qui affiche l’une des croissances les plus fortes au Québec, le Forum immobilier de Laval enregistre un nouveau record avec plus de 400 participants dans le cadre de sa 4e édition qui a eu lieu le 20 novembre. Organisé par le Service du développement économique de la Ville de Laval, cet événement est assurément devenu un rendez-vous incontournable dans l’industrie immobilière du Grand Montréal, voire du Québec.

Dans son mot de bienvenue, le maire Marc Demers a fait référence au contexte économique actuel favorable et à l’importance de saisir les opportunités qui sont nombreuses et prometteuses dans le secteur immobilier lavallois. En tant que troisième ville en importance au Québec, Laval se distingue grâce à des projets immobiliers d’envergure, dont la régénération des immeubles Val-Martin, la création de son centre-ville et la revitalisation des secteurs TOD Cartier et TOD De la Concorde.

« La Ville mise sur une offre bonifiée pour mieux accompagner les promoteurs et réunir toutes les conditions nécessaires pour assurer le succès de leurs projets, notamment par le biais d’incitatifs financiers, mais également avec l’accès privilégié à une équipe d’experts en développement immobilier, urbanisme et design urbain. Quelle que soit la nature des projets — industriels, résidentiels ou commerciaux — Laval possède une offre exceptionnelle et des atouts importants, notamment au niveau de sa situation géographique et en matière de qualité de vie », a mentionné Marc Demers.

Le maire a profité de ce forum pour annoncer la tenue d’un sommet économique à Laval en juin 2019 en vue de doter la Ville de sa nouvelle stratégie de développement. Un nouveau crédit de taxes pour la revitalisation a également été annoncé en plus de la bonification du crédit de taxes déjà existant, axé sur l’expansion.

Le Forum offrait une programmation variée et étoffée incluant à la fois des présentations techniques et pratiques pour les constructeurs et promoteurs immobiliers, des initiatives vertes comme Symbiose Laval, des panels mettant en valeur des projets immobiliers et des ateliers axés sur le développement durable par exemple.

L’économie de Laval connaît actuellement une très forte expansion qui se traduit par une croissance de son produit intérieur brut (PIB) de 3,3% contre 3% pour le reste du Québec. Il est important de souligner que cette performance repose en grande partiesur les dépenses en immobilisations du secteur privé qui ont augmenté de plus de 31%, soit plus rapidement que dans toutes les autres régions au pays.

C’est précisémentpour maintenir et accélérer ce rythme que la Ville de Laval a procédé à plusieurs annonces comme l’embauche de ressourc es supplémentaires, la revue de son processus d’attribution et, la mise en place d’un permis entièrement numérique.

Signe annonciateur d’une année 2019 encore faste, plusieurs nouveaux projets totalisant plus de 800 M$ ont été annoncés durant le Forum Immobilier comme ceux du Central Parc, de l’Hôtel Times et du Groupe Maurice.