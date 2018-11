4 innovations pour un meilleur suivi des patients

Entre les technologies de pointe et le développement du web, nous sommes déjà entrés dans l’ère de l’e-santé. Quelles sont les transformations les plus rapides, mais aussi les plus spectaculaires dont profitent les professionnels pour mieux suivre leurs patients ?

1.L’internet des objets

Appelé aussi Internet of things (IoT), les objets connectés permettent de collecter et de partager un ensemble de données essentielles pour le suivi des patients. Le médecin de famille, mais aussi tous les intervenants dans le parcours de soin, y compris en cas d’hospitalisation, optimise ainsi la prise en charge du patient.

Des logiciels permettent aux professionnels de santé d’étudier les atouts du dossier médical électronique. Force est de constater que la dématérialisation accélère les procédures, c’est donc un gain pour le patient qui voit sa pathologie mieux prise en charge par des équipes mieux informées sur son profil. Une fois partagé, le dossier médical électronique évite aussi les actes inutiles.

2.L’imagerie médicale en 3D

Les progrès de l’imagerie médicale proposent des images non seulement plus nettes, mais aussi plus réelles, car en 3D. Le dépistage d’une pathologie est plus précoce et le suivi de l’évolution de la maladie plus précis. Mieux, l’analyse en 3D du dossier médical autorise les consultations à distance entre plusieurs spécialistes.

L’imagerie en 3D remplace même certains examens, par exemple la fibroscopie classique, parce qu’elle permet de détecter les anomalies suspectes bien plus rapidement.

Parmi d’autres avancées spectaculaires, citons également les caméras à ingérer ! Pas plus grosses qu’une gélule, elles parcourent votre tube digestif de l’intérieur ! Plus besoin d’endoscopie.

3.La protonthérapie

De nombreux traitements sont moins invasifs. C’est le cas notamment de la protonthérapie dans la prise en charge de certains cancers. Elle remplace la radiothérapie qui abîme les tissus avoisinants et provoque de nombreux dégâts. Les protons ne ciblent que la tumeur en déposant leur énergie au cœur de celle-ci. La qualité de vie des patients est ainsi bien meilleure.

Les recherches sur la photothérapie sont prometteuses, surtout sur les tumeurs peu accessibles : les techniques sont déjà utilisées dans le cancer de la prostate et de la peau.

4.Les neuroprothèses

Issues de recherches menées aux États-Unis, les neuroprothèses sont une avancée technologique considérable dans le traitement des patients tétraplégiques par exemple. Il s’agit d’implants cérébraux qui, une fois couplés avec des prothèses, permettent de retrouver la mobilité.