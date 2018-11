5 conséquences d’une grande perte de poids

Entreprendre un régime vaut toujours le coup, quelles qu’en soient les conséquences : les bénéfices sur la santé sont nettement supérieurs. Selon le nombre de kilos à perdre et l’âge, le parcours impactera plus ou moins le corps et le visage, mais aussi le moral. Rien d’insurmontable, mais autant s’y préparer. Quelles sont donc les principales conséquences à prévoir ?

1.La perte musculaire

La perte musculaire est la conséquence des régimes d’amaigrissement déséquilibrés ou trop rapides. Le corps puise dans le muscle d’abord et dans les graisses ensuite. Un programme de musculation sera donc nécessaire pour reconstruire sa masse musculaire. Néanmoins, après 70 ans, la musculation sera beaucoup plus aléatoire.

Pour éviter le problème, pratiquez une activité sportive régulière. En plus, le sport motivera votre perte de poids : plus vous maigrirez, plus vos performances sportives progresseront. Consommez également des protéines, nutriments indispensables au muscle.

2.Le stress oxydatif

Entreprendre un régime crée un changement d’habitudes source de stress pour le corps. Si en plus le régime est mal adapté, il subira des carences avec des répercussions sur les ongles, les cheveux, la peau. L’oxydation des cellules qui en résulte est également toxique pour l’organisme. C’est pourquoi il vaut mieux être suivi par un professionnel de santé. L’apport en nutriments et en antioxydants sera bien équilibré, la perte de poids sera plus lente, mais plus efficace.

3.Le rejet de son nouveau physique

La clé du succès d’un régime est d’apprendre à intérioriser les transformations morphologiques de son corps. Le régime est une expérience souvent vécue comme difficile en raison des privations et des restrictions, mais aussi de la détermination dont il faut faire preuve. Un accompagnement psychologique est nécessaire pour éviter l’apparition d’un état dépressif, passé la victoire des premiers kilos perdus. Il arrive aussi que l’on rejette son nouveau corps auquel on ne s’identifie plus. La conséquence est alors l’abandon et la reprise de poids.

4.La rétractation des tissus

Lors de la prise de poids, la peau se distend et parfois craque. C’est ce que l’on appelle les vergetures. Avec un amaigrissement rapide, la peau aura tendance à pendre et il faudra de longs mois avant que les choses s’arrangent si elles s’arrangent… La solution sera de programmer un redrapage des bras pour les retrouver bien galbés, voire des cuisses aussi. L’image de son corps est essentielle.

5.La fatigue

Une perte de poids rapide sera responsable d’une altération de l’état général. Le moindre effort physique peut devenir insurmontable. On ne saurait donc trop insister sur la nécessité de se faire accompagner tout au long de son régime.