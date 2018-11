3 conseils pour peindre une cuisine ou une salle de bain

La cuisine et la salle de bain sont généralement deux des pièces les plus fréquentées de la maison. Elles ont des fonctions très différentes et sont loin d'avoir le même type d'aménagement. Alors, pourquoi les regrouper dans un même article au sujet de la peinture? Parce qu'elles sont toutes deux exposées à des éléments qui font en sorte que la peinture "normale" souvent employée dans les autres pièces ne convient pas aux surfaces qui s'y trouvent.

La peinture de cuisine et de salle de bain

Dans les magasins de peinture, vous remarquerez des produits conçus pour les cuisines et salles de bain. La plupart des compagnies de peinture ont décidé de rassembler ces deux pièces sous une même formule car leur environnement est semblable: humide, exposé à la saleté, lavé fréquemment. Donc, pourquoi fabriquer deux produits distincts quand les mêmes propriétés sont recherchées?

Voilà la logique derrière l'existence de ce type de peinture. En général, il s'agit d'un produit de latex 100% acrylique, offrant une surface résistante, facile d'entretien et hydrofuge. Cette peinture peut aussi contenir des agents qui protègent contre la moisissure, un véritable fléau dans ces types d'environnements.

Quand on pense cuisine, on pense souvent blanc, bleu ou gris, mais ces produits sont disponibles dans une grande panoplie de couleurs. Ainsi, il est possible d'utiliser le bon type de peinture tout en adaptant les teintes au reste du décor de la pièce. Vert, rouge, jaune, rose, chacun fait ce qui lui plait!

Les étapes pour peindre une cuisine ou une salle de bain

Comme pour tout projet de peinture, l'étape de la préparation sera très importante. Dans bien des cas, vous devrez appliquer une couche d'apprêt pour préparer la surface et faire en sorte que la nouvelle peinture y adhère bien. Vous devrez aussi peut-être effectuer quelques réparations avant de commencer à peintre, afin d'obtenir un résultat impeccable.

3 conseils à retenir lorsque vous peignez

Pour les étapes à suivre, voici quelques conseils qui sont particulièrement importants à savoir lorsque vous peignez une cuisine ou une salle de bain.

1) Choisir le bon équipement

En plus du produit, vous devrez aussi vous assurer d'avoir le bon équipement. En général, il est conseillé d'avoir à votre disposition plusieurs pinceaux, des blocs de sablage, des sceaux, du ruban de peintre, des bâches ainsi que des rouleaux et leurs plateaux sous plusieurs formats.

2) Préparer la pièce

En plus de la préparation telle que décrite auparavant, vous devrez aussi vider la pièce pour enlever tout obstacle. Les salles de bain ont tendance à être particulièrement exiguës donc tous les paniers, les pots et bibelots pourront compliquer la tâche s'ils ne sont pas retirés. Assurez-vous aussi de protéger les surfaces qui ne seront pas peintes pour éviter les dégâts.

3) Suivre les étapes à la lettre

Une fois rendus à l'étape de la peinture, veillez à bien suivre les étapes décrites sur les étiquettes des produits de peinture que vous avez achetés. Respectez les temps de séchage et si vous devez peindre le plafond, commencez par celui-ci.

L'entretien de la peinture

Normalement, si vous avez choisi un bon produit, le résultat devrait être beau à long terme. En ce qui concerne l'entretien régulier, un peu d'eau savonneuse devrait suffire pour retirer la saleté, pourvue que le nettoyage soit fait de façon régulière. Au bout de quelques années, vous souhaiterez peut-être faire quelques retouches. Idéalement, vous aurez gardé un peu de la peinture originale dans ce but précis.

Peindre sur du carrelage

Sachez enfin que certains types de peinture pour cuisine et salle de bain peuvent être appliqués sur du carrelage, mais ceux-ci ne seront pas à base de latex. Si vous décidez de peindre par-dessus des tuiles, demandez conseil auprès des employés de votre magasin de peinture préféré. Ils sauront vous guider vers les produits les mieux adaptés.

