La Ville de Laval souligne la déclaration d'indépendance du Liban

En compagnie du Consul général du Liban, le maire de Laval, Marc Demers, a hissé le drapeau libanais afin de souligner le 75e anniversaire de la déclaration d’indépendance du Liban, le 22 novembre dernier.

La cérémonie s’est déroulée en présence des conseillers municipaux d’origine libanaise : Aline Dib et Sandra El-Helou respectivement des districts de St-Martin et de Souvenir-Labelle ainsi que de Ray Khalil, membre du comité exécutif et conseiller de Sainte-Dorothée.

« Laval compte sur l’apport généreux de près de 20 000 Lavallois d’origine libanaise. Ces femmes et ces hommes œuvrent dans toutes les sphères de la société et contribuent à enrichir notre Ville. Chaque année nous partageons leur joie de vivre au cours du grand festival libanais qui attire des milliers de personnes. Il était normal que nous prenions le temps de saluer ce 75 e anniversaire », a soutenu le maire de Laval.

« C’est un plaisir et un honneur de voir le drapeau libanais flotter devant l’Hôtel de Ville de Laval. Je profite de l’occasion pour saluer l’ensemble des Lavallois d’origine libanaise en cette journée qui nous anime d’une grande joie », a déclaré Son excellence, le Consul général, M. Antoine Eid.

Parlant d’une même voix, Mesdames Dib et El-Helou et Monsieur Khalil ont exprimé leu fierté de voir leur communauté être honorée en cette journée d’anniversaire. « En tant qu’élue de Laval et au nom de tous ceux et celles qui partagent mes origines, je tiens à exprimer tout notre reconnaissance au maire de Laval et à la population pour ce geste symbolique qui souligne une date mémorable dans l’histoire du Liban », a confié Mme Aline Dib.

« Nous soulignons le rêve d’un pays ayant payé cher son indépendance, ayant traversé et vaillamment marqué l’histoire. C’est donc avec beaucoup de fierté que je souhaite à tous mes compatriotes libanais, de fêter à chaque année, cet événement qui restera, à jamais, gravé dans nos pensées et dans nos cœurs », a poursuivi Mme Sandra El-Helou.

« La déclaration d’indépendance du 22 novembre 1943 rappelle à tous les Libanais, où qu’ils soient dans le monde, que leur esprit d’entreprise mais aussi leur sens du partage et de la solidarité prennent une grande part de leur inspiration dans ce pays magnifique situé sur les bords de la Méditerrané, le Liban », a conclu Ray Khalil.