La Société de transport de Laval accueille deux nouveaux membres au sein de son conseil d’administration

À l’occasion de l’assemblée ordinaire du mois de novembre, le conseil d’administration de la Société de transport de Laval (STL) a officialisé l’entrée en fonction de deux nouveaux membres nommés par le conseil municipal de Laval.

Les postes récemment créés seront occupés par Mme Suzanne Savoie, directrice principale audit interne chez Uni-Select inc., et Me Mélanie Martel, associée au bureau DLA Piper de Montréal. Cette décision résulte de la volonté de la STL de renouveler et de moderniser son système de gouvernance.

« C’est avec enthousiasme que nous accueillons Mmes Savoie et Martel au sein d’un conseil d’administration engagé. Avec à leur actif une feuille de route déjà bien étoffée, je suis convaincu qu’elles sauront mettre à profit leur expertise pour le bon fonctionnement de l’organisation », a déclaré en préambule de l’assemblée M. Eric Morasse, président du conseil d’administration de la STL.

Un modèle de gouvernance plus efficace

En lien avec les recommandations du Rapport sur la gouvernance des sociétés paramunicipales de Laval, la Société fait le choix d’accueillir de nouveaux membres pour renforcer ses expertises internes et pour bonifier son système de gouvernance. La STL souhaite ainsi faire figure de modèle en matière de gouvernance. Cette démarche se réalise, par ailleurs, dans une perspective d’amélioration continue dans laquelle la STL s’est engagée à différents niveaux de l’organisation.

Des recrues expérimentées

Forte de 25 années d’expérience dans le domaine de la finance et de l’audit, Mme Savoie a occupé de nombreux postes de direction et de haute direction dans de grandes sociétés comme Uni-Select inc., Rona et Costco Canada. Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés, de l’Institut des auditeurs internes du Canada et du réseau Administrateurs de sociétés certifiés, Mme Savoie possède une connaissance poussée en matière de comptabilité, de gestion des risques et gouvernance, et d’audit.

Me Martel sera, quant à elle, une référence précieuse dans le domaine des affaires juridiques. Associée au bureau DLA Piper de Montréal, elle a acquis, entre autres, une expertise accrue en matière de litige civil et commercial, de droit des contrats et de recours collectifs. Me Martel enseigne depuis 2008 à l’Université de Sherbrooke et, depuis 2009, à l’École du Barreau du Québec.

Le recrutement de Mmes Savoie et Martel a été effectué par l’entremise du Secrétariat de la gouvernance, instance mise sur pied par la Ville de Laval, et qui est responsable de recruter les meilleurs candidats pour pourvoir des postes d’administrateurs au sein d’instances pour lesquelles la Ville peut nommer ou désigner des représentants.

Mandat renouvelé

M. Morasse a également souligné la contribution de M. Michel Reeves, membre du conseil d’administration depuis 2014, dont le mandat à titre d’administrateur indépendant de la STL s’est vu renouvelé. Très engagé auprès de la communauté lavalloise dans divers projets sociétaux, M. Reeves représente les intérêts des clients du transport collectif auprès du conseil.

Notons que le conseil d’administration de la STL est composé désormais de neuf membres nommés par le conseil municipal dont cinq élus, deux membres indépendants, un représentant du service du transport régulier et un représentant du service de transport adapté. Leur mandat est exercé sur une période de quatre ans.