Un engagement exceptionnel de Desjardins pour appuyer la Fondation du Collège Montmorency

La Fondation du Collège Montmorency est fière d’annoncer la généreuse contribution de Desjardins envers l’éducation pour un montant de 135 000 $ sur trois ans.

Ce don permettra à la Fondation de poursuivre le déploiement de projets appuyant la formation à l’enseignement supérieur et permettant ainsi aux étudiants, notre future relève, de vivre des expériences qui les amèneront à devenir des citoyens accomplis.

Christine Laprise, directrice générale de la Fondation, se dit très reconnaissante envers Desjardins qui soutient année après année les projets de la Fondation à l’égard de notre relève : « Un immense merci à Desjardins pour ce don exceptionnel qui démontre encore une fois votre engagement envers la Fondation et les milliers d’étudiants du Collège Montmorency. Un soutien comme celui-ci est précieux et permet de réaliser de grandes choses, merci! »

La Fondation a tenu à souligner la fidélité de Desjardins, son partenaire de longue date, dans le cadre du dernier Gala du mérite et de l’excellence. Donateur d’exception, Desjardins accompagne les jeunes du Collège Montmorency depuis 25 ans et a remis plus d’un demi-million de dollars permettant de renforcir les collectivités et de bâtir une relève encore plus forte.

« Chez Desjardins, nous avons toujours eu à cœur de soutenir la jeunesse. En l’appuyant dans la concrétisation de ses rêves professionnels, nous nous assurons ainsi d’obtenir une relève solide qui saura accomplir de grandes réalisations dans la société en constante évolution, telle que nous la connaissons aujourd’hui. La Fondation du Collège Montmorency est un partenaire avec lequel nous sommes fiers d’être associés depuis plusieurs années déjà. » souligne Sylvain Courcelles, directeur général de la Caisse Desjardins des Grands Boulevards de Laval, au nom de Desjardins.

Le Collège Montmorency, un établissement d’enseignement supérieur public, est le seul cégep à Laval et figure parmi les plus grands cégeps francophones au Québec. C’est près de 8 000 étudiants en formation régulière et 2 400 en formation continue qui, grâce aux donateurs comme Desjardins, bénéficient d’un environnement favorable à la réussite éducative.